Рынок виртуальной реальности вырастет в 20 раз к 2020 году

Если сейчас основные траты приходятся на оборудование VR, то через четыре года – на сервисы и ПО

Рынок технологий виртуальной реальности к 2020 г. вырастет более чем в 20 раз по сравнению с 2016 г. – с $1,8 млрд до $37,7 млрд, говорится в отчете аналитической компании SuperData. По итогам 2017 г. этот рынок составит $4,9 млрд, то есть вырастет на 168% по сравнению с прошлым годом.

Драйвером роста рынка в этом году станут прежде всего продажи оборудования – шлемов и очков виртуальной реальности. В 2016 г. рост сдерживался нехваткой доступного оборудования: это сказывалось на доходах компаний как от продажи «железа», так и программного обеспечения, констатирует SuperData. Но эта проблема уже решена, на рынке появляется все больше доступных VR-устройств.

При этом поставки более простых VR-устройств вроде Google Cardboard в этом году сократятся на 30%, прогнозируют аналитики, а популярность премиального оборудования, напротив, будет расти. Повышение популярности качественных VR-шлемов и очков в свою очередь приведет к массовому притоку новой аудитории к приложениям виртуальной реальности.

Рост аудитории VR-контента будет постепенно менять структуру всего VR-рынка, следует из данных SuperData. В течение трех лет большую часть рынка будут составлять продажи VR-устройств, но доля сервисов и ПО будет расти и в 2020 г. впервые превзойдет продажи оборудования: $19,9 млрд против $17,8 млрд (см. график).

Ранее инвестбанк Goldman Sachs прогнозировал, что объем рынка виртуальной и дополненной реальности достигнет к 2010 г. $13,1 млрд, к 2025 г. – $35 млрд, а число пользователей таких сервисов – 95 млн и 315 млн соответственно. Большую часть этого рынка, или $11,6 млрд, к 2025 г. займут видеоигры.