Персональные технологии
Статья опубликована в № 4271 от 01.03.2017 под заголовком: Наследнику Samsung предъявлено обвинение

Наследник Samsung обвиняется во взяточничестве

Еще четырем менеджерам компании предъявлены похожие обвинения, они подали в отставку
Ли был арестован 17 февраля судом со второй попытки и с тех пор содержится в тюрьме под Сеулом
Ли был арестован 17 февраля судом со второй попытки и с тех пор содержится в тюрьме под Сеулом
Kim Hong Ji / Reuters

Южнокорейская прокуратура обвинила фактического руководителя и наследника корпорации Samsung Ли Чжэ Ёна и еще четырех менеджеров компании во взяточничестве, пишут The Wall Street Journal и Financial Times. Об этом объявила специальная следственная группа, которая изучает коррупционные связи окружения президента Кореи Пак Кын Хе. Речь идет в том числе о президенте компании Чан Чун Жи и заместителе председателя Чой Си Сун, которые подали в отставку на фоне скандала. Как передает Reuters, официальный представитель следствия Ли Гю Чуль сообщил, что их также обвиняют в сокрытии активов за границей. Против Ли будет выдвинуто обвинение в даче ложных показаний в парламенте.

Preloader2
Полная версия доступна только подписчикам
Подписка на бумажную газету и другие тарифы
Подписка на «Ведомости» — это:
  • Доступ ко всем материалам, как сегодняшним, так и к архиву: новостям, интервью, статьям, расследованиям, аналитике
  • Возможность читать нас с любых устройств (компьютер, планшет, смартфон)
  • Всегда свежий номер в разделе «Газета»
  • Ежедневный e-mail с анонсами важных материалов
  • Участие в обсуждении материалов на сайте
  • NEW скидка 50% на одну из конференций «Ведомостей» по вашему выбору (действует для годовых подписчиков)
  • NEW подарки и скидки от наших партнеров
Комментарии  ()
Пока никто не прокомментировал этот материал. Вы можете стать первым и начать дискуссию.
Комментировать
Фото
Также в рубрике