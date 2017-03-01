Наследник Samsung обвиняется во взяточничестве

Ли был арестован 17 февраля судом со второй попытки и с тех пор содержится в тюрьме под Сеулом

Южнокорейская прокуратура обвинила фактического руководителя и наследника корпорации Samsung Ли Чжэ Ёна и еще четырех менеджеров компании во взяточничестве, пишут The Wall Street Journal и Financial Times. Об этом объявила специальная следственная группа, которая изучает коррупционные связи окружения президента Кореи Пак Кын Хе. Речь идет в том числе о президенте компании Чан Чун Жи и заместителе председателя Чой Си Сун, которые подали в отставку на фоне скандала. Как передает Reuters, официальный представитель следствия Ли Гю Чуль сообщил, что их также обвиняют в сокрытии активов за границей. Против Ли будет выдвинуто обвинение в даче ложных показаний в парламенте.