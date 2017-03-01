«Мегафон» выкупит у СМАРТС оставшиеся активы

«Мегафон» готов купить дочерние компании поволжского оператора СМАРТС в Саранске, Ульяновске и Пензе, рассказал «Ведомостям» собеседник, близкий к одной из сторон сделки. Ходатайство «Мегафона» о приобретении трех «дочек» поволжского оператора ранее поступило в Федеральную антимонопольную служба (ФАС), сообщил собеседник в ведомстве. Представители «Мегафона» и СМАРТС отказались от комментариев.

Компании, которые покупает «Мегафон», – последние нераспроданные активы поволжской группы сотовых операторов СМАРТС. Еще недавно они находились под арестом. Осенью 2015 г. группа должна была продать эти компании МТС, однако сделка не состоялась. После аукциона Роскомнадзора на частоты 1800 МГц выяснилось, что активы «дочек» СМАРТС стоят дороже, чем было предусмотрено договором с МТС, говорили люди, близкие к обеим сторонам разбирательства. Человек, близкий к МТС, объяснял этим отказ СМАРТС исполнить сделку, а человек, близкий к СМАРТС, – то, что МТС решила вернуться к сделке после того, как прошел крайний срок ее завершения. В итоге МТС пыталась взыскать со СМАРТС $35 млн упущенной выгоды в Высоком суде Англии и Уэльса. В конце декабря 2015 г. Высокий суд Англии и Уэльса принял обеспечительные меры и запретил группе СМАРТС продавать или совершать какие-либо иные действия по отчуждению акций ее «дочек» в Йошкар-Оле, Ульяновске, Саранске и Пензе.

Арест с активов, на которые теперь претендует «Мегафон», был снят в сентябре 2016 г.: МТС и СМАРТС договорились отказаться от взаимных претензий и прекратить судебные разбирательства. «Телеком-Поволжье» (входит в группу МТС) приобрел дочернюю компанию поволжского оператора СМАРТС в Йошкар-Оле, а МТС отказалась от приобретения трех остальных компаний, вокруг которых вела тяжбу со СМАРТС.

Крупнейший акционер и председатель совета директоров СМАРТС Геннадий Кирюшин вел переговоры о продаже компании уже много лет. В итоге активы СМАРТС разошлись почти по всем участникам рынка. По пять компаний группы уже куплены «Вымпелкомом» и «Мегафоном», четыре купила МТС, трех операторов выкупил «Ростелеком» и его «дочки», и они входят сейчас в Tele2. Еще одну компанию купил «Таттелеком».