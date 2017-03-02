Синоптики купят суперкомпьютер у Inline Technologies и «Т-платформ» за $34,5 млн

Консорциум трех IT-компаний – интегратора Inline Technologies, разработчика суперкомпьютеров «Т-платформы» и кипрской BD Enterprise Network Ltd. – обновит суперкомпьютер Росгидромета, следует из сообщения фонда «Бюро экономического анализа» (БЭА), созданного по инициативе правительства России при поддержке Международного банка реконструкции и развития (МБРР). Однако результаты вызвали нарекания Бориса Бобровникова, гендиректора другого участника конкурса – IT-интегратора «Крок», и он пожаловался во Всемирный банк («Ведомости» ознакомились с копией письма). По мнению Бобровникова, «Т-платформы» не удовлетворяли одному из условий конкурса.

Суперкомпьютер нужен Росгидромету, чтобы повысить точность прогнозов погоды (см. врез). На это он был готов потратить до $33,9 млн, часть которых поступит от МБРР. Между тем из сообщения БЭА следует, что победитель получит 358,42 млн руб., $24,14 млн и 3,98 млн евро. По курсам на 10 февраля, дату опубликования сообщения, это составляет $34,46 млн – больше, чем рассчитывал Росгидромет. Руководитель проекта по модернизации и переоснащению Росгидромета в БЭА Александр Васильев это не прокомментировал.

Что хотят синоптики Росгидромету суперкомпьютер нужен для прогнозирования погоды. Сейчас синоптики используют суперкомпьютер мощностью 32 терафлопса (триллионов операций с плавающей точкой в секунду), поставленный в 2012 г. Мощность нового суперкомпьютера должна составить минимум 500 терафлопсов.

Из письма Бобровникова руководителю департамента закупок БЭА Сергею Кирносу и постоянному представителю Всемирного банка в России Андрашу Хорваю следует, что по условиям конкурса среднегодовая выручка его участника за 2013–2015 гг. должна превосходить $50 млн, а у «Т-платформ», судя по публично опубликованной отчетности, средний оборот составляет $33,2 млн. Представитель «Крока» подтвердил отправку письма, представитель Всемирного банка (МБРР входит в группу Всемирного банка) – его получение. Васильев отказался от комментариев. «Крок» получил ответ на свое письмо от БЭА, где говорилось, что фонд не имеет права обсуждать заявки других компаний, передал через пресс-службу директор интегратора по работе с корпоративными заказчиками Михаил Чередниченко.

«Крок» ссылается на данные СПАРК, согласно которым выручка «Т-платформ» в 2013 г. составила 1 млрд руб. ($30,7 млн по курсу 32,73 руб.), в 2014 г. – 1,52 млрд руб. ($27 млн по курсу 56,25 руб.), в 2015 г. – 3 млрд руб. ($41,8 млн по курсу 72,88 руб.). «Крок» указал на этот факт, предположив, что по каким-то причинам эта информация не была принята к вниманию, сообщил Чередниченко.

По согласованной с БЭА формулой расчета размер среднегодовой выручки «Т-платформ» с 2013 по 2015 г. полностью соответствовал тендерным требованиям, уверяет представитель компании Елена Чуракова. Саму формулу и итоговый результат она не говорит, объясняя это закрытым характером тендерной документации. Представитель Inline Technologies заверила, что компания проверяла соответствие выручки партнера условиям конкурса. Чуракова уверена, что если бы компания не соответствовала по формальному признаку, то ее бы не допустили – это проверяется на международном уровне.

«Крок» также удивлен несоответствием цены предложения консорциума и суммой итогового контракта, опубликованной БЭА. Консорциум запрашивал меньшие суммы – 308,5 млн руб., $23,34 млн и 3,37 млн евро. Цена предложения не учитывала НДС, а контракт – учитывает, объясняют представители «Т-платформ» и Inline Technologies. Сумма цены контракта выше предложенной консорциумом суммы на 7,1% (в пересчете на рубли по курсам ЦБ на 10 февраля). Это меньше ставки НДС в 18%, поскольку некоторые закупочные позиции не облагаются НДС, говорит Чуракова. «Крок», как и другие участники, подавал свою заявку без учета НДС, уточняет Чередниченко, но расхождение цены он объясняет увеличением количества оборудования.

Это не первая жалоба Бобровникова на консорциум – о предыдущей стало известно в середине декабря прошлого года. Оценочная комиссия не учла ряд очевидных расхождений между конкурсными требованиями и заявкой консорциума, следовало из письма «Крока» к Хорваю.