«Крок» сомневается в качестве проверки конкурсантов на создание суперкомпьютера Росгидрометом

Статья опубликована в № 4224 от 14.12.2016 под заголовком: Жалоба на погоду

Обратить внимание на закрытый конкурс на создание суперкомпьютера для Росгидромета предложила IT-компания «Крок», рассказали два участника этого конкурса. «Ведомостям» удалось ознакомиться с копией обращения «Крока» к директору и постоянному представителю Всемирного банка в России Андрашу Хорваю (МБРР входит в группу Всемирного банка).

Обращение касается участника конкурса – консорциума трех IT-компаний: интегратора Inline, разработчика суперкомпьютеров «Т-платформы» и кипрской BD Enterprise Network Ltd (см. врез). Оценочная комиссия Росгидромета необъяснимым образом не учла очевидных расхождений между конкурсными требованиями и заявкой консорциума, пишет «Крок».

Мощность суперкомпьютера, который консорциум должен был тестировать, не соответствует требованиям конкурса: она должна быть не ниже 250 терафлопc, а консорциум использовал машину, максимальная мощность которой 237,1 терафлопc. Предложенная консорциумом система охлаждения не соответствует требованиям конкурса – она не жидкостная, продолжает «Крок», не указана и максимальная мощность, которой требует компьютерный комплекс, и система его поддержки. «Крок» считает, что оценочная комиссия не учла еще и того, что система хранения данных, предложенная консорциумом, не соответствует требованиям конкурса: диски не идентичны, не равны по размеру и не выпущены одним производителем.

Кто есть кто в консорциуме Акционеры (данные компании на 30 июня 2015 г.) «Т-платформ» – Всеволод Опанасенко (75%) и Внешэкономбанк (25%). Интегратор Inline входит в «Инлайн технолоджис групп», которая принадлежит на 99% кипрской компании «Ил технолоджис груп лимитед», а на 1% – акционерному обществу «Мунфилд холдинг», зарегистрированному на Виргинских островах.

Условия конкурса не публиковались. Но один из участников тендера, не имеющий отношения к «Кроку», подтверждает подлинность требований тендера, описанных «Кроком» в письме. «Ведомостям» также удалось ознакомиться с требованиями конкурса – они соответствуют тому, что описал «Крок».

Участники конкурса указывают, что документы оценочной комиссии с детальным обзором предложения консорциума, на которые ссылается «Крок», строго конфиденциальны: отчет не публикуется.

Но, по словам собеседников «Ведомостей», им известно, что предложение консорциума Росгидромет признал наиболее соответствующим всем техническим требованиям.

Представитель «Крока» подтвердил факт обращения в банк, детально рассказывать о нем не стал, но сообщил, что «Крок» – не единственная компания, подавшая подобное обращение. Предложение консорциума не было самым дорогим, считает представитель «Крока», но имели место предложения со значительно более скромным бюджетом, чем у консорциума, которые, по его словам, «скорее всего», отклонены оценочной комиссией.

Известно, что Росгидромет готов заплатить за новый суперкомпьютер мощностью 500 терафлопс до $33,9 млн. Сейчас синоптики используют суперкомпьютер мощностью 32 терафлопс, поставленный в 2012 г. компанией «РСК технологии». Заем МБРР – только часть этих денег.

МБРР еще в сентябре 2013 г. одобрил заем на модернизацию и переоснащение Росгидромета. Общие затраты проекта составляют $139,5 млн, из которых $60 млн (43% суммы) – деньги МБРР, остальные средства поступят по госпрограмме внешних заимствований России, сообщал МБРР. В такой же пропорции будет финансироваться и закупка суперкомпьютера, знает человек, знакомый с деталями проекта переоснащения Росгидромета.

Модернизацией и переоснащением Росгидромета занимается фонд «Бюро экономического анализа» (фонд создан по инициативе правительства России при поддержке МБРР; учредителями являются Высшая школа экономики и Российская академия народного хозяйства и государственной службы). Он же организатор конкурса на создание суперкомпьютера.

За право создать суперкомпьютер для метеорологов изначально боролись шесть компаний, сообщал в октябре «Ведомостям» руководитель проекта модернизации и переоснащения Росгидромета в Бюро экономического анализа Александр Васильев. Упоминал он и «Т-платформы», но вне консорциума.

Васильев знает о жалобе «Крока», знает, что сейчас она находится на рассмотрении в МБРР. Он считает, что жалоба может изменить ход конкурса. Вопросы у банка может вызвать и то, откуда у «Крока» непубличные данные из отчета оценочной комиссии Росгидромета, соглашается он с участниками конкурса.

Представитель «Крока» этого тоже не объясняет.

Представители «Т-платформ» и «Техносерва» отказались от комментариев. Представитель «Т-платформ» предупредил, что ему ничего не известно о результатах рассмотрения заявок. «Компьюлинк», Inline и Росгидромет не ответили на вопросы «Ведомостей». Представитель «Ланита» сообщил, что никакой информации о присуждении контракта или окончании процедуры оценки предложений официально компании не поступало. До тех пор пока этого не произойдет, «Ланит» не будет давать комментарии, заверил он.

Представители Всемирного банка не ответили «Ведомостям».