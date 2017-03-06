«Мегафон» и «Эр-телеком холдинг» подключили 100 000 абонентов друг друга

Менее чем за полгода, с сентября 2016 г. «Мегафон» и «Эр-телеком холдинг» совместно подключили около 100 000 абонентов, рассказали «Ведомостям» представитель «Мегафона» Юлия Дорохина и директор по B2C «Эр-телекома» Михаил Воробьев. В этом проекте операторы предоставляют абонентам друг друга 20%-ную скидку на обслуживание. Число пользователей конвергентного продукта растет все быстрее, во II квартале 2017 г. планируется расширить зону его действия до 32 городов, сейчас она распространена во всех 15 городах-миллионниках, сообщает Дорохина.

В сентябре 2016 г., когда проект запускался, представители «Мегафона» и «Эр-телекома» говорили, что его цель, в частности, – повысить лояльность абонентов и сократить их отток. Опыт европейских операторов показывает, что отток из сотовых компаний абонентов, пользующихся услугами в связке с широкополосным доступом (ШПД), снижается примерно c 35,5 до 5%, т. е. в 7 раз, рассказывал бывший директор «Мегафона» по маркетингу Леонид Савков. А руководитель направления MVNO (виртуальный оператор) «Эр-телекома» Сергей Пухарев рассчитывал, что проект позволит снизить отток фиксированных абонентов вдвое.