Арбитражный суд не поддержал российского конкурента Microsoft

Статья опубликована в № 4275 от 07.03.2017 под заголовком: Суд против импортозамещения

Арбитражный суд Москвы в первой инстанции отказался отменить результаты аукциона Минстроя на закупку программного обеспечения Microsoft, следует из материалов арбитражного дела. В сентябре прошлого года разработчик программного обеспечения (ПО) «Новые облачные технологии» обратился в суд с претензиями по закупке ведомством продукции американской корпорации на 15,1 млн руб. Министерство купило 400 лицензий на офисное программное обеспечение Microsoft, лицензии на операционные системы Windows, системы управления базами данных и антивирусный софт.