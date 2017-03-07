ИТ-бизнес
Статья опубликована в № 4275 от 07.03.2017 под заголовком: Суд против импортозамещения

Арбитражный суд не поддержал российского конкурента Microsoft

/«Новые облачные технологии» требовали у него отменить закупку ПО Microsoft Минстроем
Министерство купило 400 лицензий на офисное программное обеспечение Microsoft
Министерство купило 400 лицензий на офисное программное обеспечение Microsoft
Mark Lennihan / AP

Арбитражный суд Москвы в первой инстанции отказался отменить результаты аукциона Минстроя на закупку программного обеспечения Microsoft, следует из материалов арбитражного дела. В сентябре прошлого года разработчик программного обеспечения (ПО) «Новые облачные технологии» обратился в суд с претензиями по закупке ведомством продукции американской корпорации на 15,1 млн руб. Министерство купило 400 лицензий на офисное программное обеспечение Microsoft, лицензии на операционные системы Windows, системы управления базами данных и антивирусный софт.

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