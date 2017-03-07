Строить сети связи на селе станет проще

Рабочая группа, в которую, в частности, входили представители экспертного совета при правительстве и Фонда развития интернет-инициатив (ФРИИ), подготовили проект дорожной карты развития интернета вещей в агропромышленном комплексе. Об этом рассказали люди, близкие к двум участвовавшим в разработке структурам. Проект подготовлен по поручению вице-премьера Аркадия Дворковича, данному в конце 2016 г., отмечают они.

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