Телекоммуникации
Статья опубликована в № 4275 от 07.03.2017 под заголовком: Операторы выйдут в поля

Строить сети связи на селе станет проще

Чиновники облегчат операторам доступ к земле
Для повышения эффективности агропромышленного сектора необходимо обеспечить передачу и обработку данных до сельскохозяйственных угодий
Для повышения эффективности агропромышленного сектора необходимо обеспечить передачу и обработку данных до сельскохозяйственных угодий
Андрей Гордеев / Ведомости

Рабочая группа, в которую, в частности, входили представители экспертного совета при правительстве и Фонда развития интернет-инициатив (ФРИИ), подготовили проект дорожной карты развития интернета вещей в агропромышленном комплексе. Об этом рассказали люди, близкие к двум участвовавшим в разработке структурам. Проект подготовлен по поручению вице-премьера Аркадия Дворковича, данному в конце 2016 г., отмечают они.

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