Строить сети связи на селе станет проще

Для повышения эффективности агропромышленного сектора необходимо обеспечить передачу и обработку данных до сельскохозяйственных угодий
Андрей Гордеев / Ведомости
Рабочая группа, в которую, в частности, входили представители экспертного совета при правительстве и Фонда развития интернет-инициатив (ФРИИ), подготовили проект дорожной карты развития интернета вещей в агропромышленном комплексе. Об этом рассказали люди, близкие к двум участвовавшим в разработке структурам. Проект подготовлен по поручению вице-премьера Аркадия Дворковича, данному в конце 2016 г., отмечают они.