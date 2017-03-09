Телекоммуникации
Статья опубликована в № 4276 от 09.03.2017 под заголовком: На «Ростелеком» завели дело за зону

ФАС возбудила дело против «Ростелекома»

Она считает, что госоператор не позволяет «Мегафону» пропускать трафик от партнеров в регионах
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) завела дело против «Ростелекома»
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) завела дело против «Ростелекома»
Андрей Гордеев / Ведомости

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) завела дело против «Ростелекома», говорится в сообщении ведомства. Служба подозревает госоператора в навязывании другим операторам невыгодных условий договора.

Поводом для разбирательства стало заявление «Мегафона»: оператор обвинял «Ростелеком» в ограничении возможности пропускать трафик между сетями зоновой телефонной связи одной зоны нумерации. «Ростелеком» требовал, чтобы абоненты операторов, присоединенных к «Мегафону», в явной форме отказались от пользования услугами внутризоновой телефонной связи «Ростелекома». В ноябре 2016 г. служба предупредила «Ростелеком», что он должен до 23 декабря 2016 г. исключить это условие из договоров о присоединении с операторами «Атэкс плюс», «Компания СКВ», «Телемир» и «дочкой» «Мегафона» NetByNet. «Ростелеком» это предупреждение проигнорировал, что и стало поводом для возбуждения дела, следует из сообщения ФАС.

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