Широкополосный доступ в интернет поддерживают больше половины базовых станций в России

Сети мобильной связи в России работают на технологиях трех поколений
АНДРЕЙ ГОРДЕЕВ / Ведомости
В 2016 г. доля базовых станций второго поколения (GSM) впервые оказалась меньше половины в общем количестве базовых станций российских мобильных операторов. Год к году их доля сократилась на 6,4 п. п. до 43,9%, за счет роста доли передатчиков четвертого поколения (LTE) – на 6,7 п. п. до 20,7%, следует из материалов Роскомнадзора. Доля станций, работающих в стандарте 3G, почти не изменилась, увеличившись за год на 0,3 п. п. до 34,6%.