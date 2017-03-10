Телекоммуникации
Статья опубликована в № 4277 от 10.03.2017 под заголовком: Интернет перебил голос

Широкополосный доступ в интернет поддерживают больше половины базовых станций в России

В 2016 году их впервые стало больше, чем GSM
Сети мобильной связи в России работают на технологиях трех поколений
Сети мобильной связи в России работают на технологиях трех поколений
АНДРЕЙ ГОРДЕЕВ / Ведомости

В 2016 г. доля базовых станций второго поколения (GSM) впервые оказалась меньше половины в общем количестве базовых станций российских мобильных операторов. Год к году их доля сократилась на 6,4 п. п. до 43,9%, за счет роста доли передатчиков четвертого поколения (LTE) – на 6,7 п. п. до 20,7%, следует из материалов Роскомнадзора. Доля станций, работающих в стандарте 3G, почти не изменилась, увеличившись за год на 0,3 п. п. до 34,6%.

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