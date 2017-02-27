МТС запустит бесплатный мобильный интернет

МТС начнет тестировать бесплатный интернет весной 2017 г. - пилотная зона заработает в Волгоградской, Кировской, Кемеровской, Омской и Тамбовской областях. Об этом рассказал вице-президент по стратегии и маркетингу МТС Василь Лацанич. На первых порах воспользоваться сервисом сможет часть абонентов с тарифными планами без включенного мобильного интернета. По его словам, чтобы пользоваться им, подписчики должны будут смотреть рекламу: в обмен на просмотр 30-секундного ролика абонент получит 100 Мб трафика.

По данным МТС, на конец III квартала 2016 г. смартфонами пользовались 52% ее российских абонентов (всего на конец сентября 2016 г. их было 79 млн). Примерно 29% владельцев смартфонов (то есть 10-12 млн) при этом не пользуются мобильным интернетом - доступ по рекламной модели призван сократить базу таких абонентов примерно на 10%, отмечает представитель МТС Дмитрий Солодовников. Ожидаемые поступления от продажи рекламы на мобильных устройствах Солодовников не назвал.

Пилотный проект реализуется совместно с «Яндексом» - поисковик и МТС будут делить доходы от размещения рекламы, говорит Солодовников. Идет работа над тем, чтобы МТС стала партнером рекламной сети «Яндекса», передала «Ведомостям» руководитель группы развития видеорекламы «Яндекса» Ирина Скрипникова. «Яндекс» готов предоставить МТС технологическую инфраструктуру для показа видеорекламы и возможность монетизировать аудиторию проекта, говорит она.

Детали сотрудничества и возможную стоимость размещения рекламы МТС и «Яндекс» не раскрывают.

Оператор WiFi-сети в московском метро «Максимателеком» работает по рекламной модели с 2013 г. - доступ в сеть бесплатен, но его пользователи должны смотреть короткие рекламные ролики. Количество подключений к сети «Максимателекома» доходит до 4 млн в день, рассказывал ее представитель Илья Грабовский в декабре 2016 г. Проект МТС он комментировать не стал. Итоги своего проекта «Максимателеком» не раскрывает. По данным «СПАРК-Интерфакса», в 2015 г. выручка компании составляла чуть более 1,47 млрд руб., а чистый убыток - чуть более 331,5 млн руб.

Средний ежемесячный доход с абонента (ARPU) российских сотовых операторов снижается и реклама на мобильных устройствах - один из способов компенсировать выпадающие доходы, отмечает гендиректор «Искрателекома» Алхас Мирзабеков. Бесплатный интернет в обмен на просмотр рекламы наверняка будет востребован молодежью и пожилыми пользователями в регионах, считает он. Активным пользователям комфортнее будет заплатить и пользоваться интернетом без рекламы, рассуждает Мирзабеков. Рекламная модель могла бы быть актуальна и на рынке фиксированного широкополосного доступа (ШПД), если бы в России была разрешена приоритизация трафика, отмечает Мирзабеков. Но антимонопольные органы настаивают на соблюдении принципа сетевого нейтралитета, напоминает он.

МТС выходит на достаточно конкурентный рынок - банерную и видеорекламу на мобильных устройствах уже предлагают размещать крупнейшие российские селлеры, Mail.ru, онлайн-кинотеатрыы и др., отмечает гендиректор специализирующейся на мобильной рекламе компании OTM Дмитрий Лазарев. Также очевидно, что сервис будет приносить МТС доходы в первую очередь в крупных городах, которые больше интересуют рекламодателей, считает он. Вопросы может вызвать и качество рекламного продукта - как показывает опыт, пользователи мобильный устройств зачастую не смотрят навязываемую (например, за доступ к WiFi) рекламу, а ждут, пока ролик закончится, не глядя на экран, рассказывает Лазарев.

Попытки внедрить рекламную модель, которые ранее предпринимали российские и зарубежные операторы, до сих пор не заходили дальше тестов, в первую очередь потому, что стоимость CPT (Cost per Thousand, цены за тысячу контактов) на мобильную рекламу оказывались значительно выше, чем предлагали другие участники рекламного рынка, утверждает гендиректор Media Direction Group Андрей Брайович. А снижение к рыночной стоимости делало такие проекты нерентабельными, отмечает он.