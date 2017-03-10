Воздушные кабели связи предлагают заменить радиорелейками

Госкомиссия по радиочастотам (ГКРЧ) предлагает использовать радиорелейную связь в качестве альтернативы воздушным проводным линиям, рассказали «Ведомостям» два участника госкомиссии. Для этого в пятницу комиссия приняла решение расширить частотный диапазон для использования радиорелейной связи на 2 ГГц - с 58,25–63,25 ГГц до диапазона 57–64 ГГц, рассказывают они. В результате пропускная способность этих каналов связи увеличится до нескольких гигабит в секунду, а значит, их можно будет использовать в крупных городах для ликвидации «воздушек» — кабелей, протянутых между домами, считает один из собеседников «Ведомостей». Возможность использования широкого канала решит эту проблему, по крайней мере технически, согласен второй участник ГКРЧ. В ряде случаев радиорелейная связь сможет заменить оптоволоконные кабели, уверен он. Речь идет, например, о кабелях, подключенных к отдельному многоквартирному дому, а не собирающему трафик сразу с нескольких домов.

Вопрос о переносе воздушных линий связи в канализацию московские и федеральные чиновники обсуждают уже несколько лет. Перенос кабелей под землю, в частности, предусмотрен московской программой благоустройства «Моя улица», по которой должно быть реконструировано 4000 столичных улиц. В прошлом году дело дошло до принудительного демонтажа кабелей с нескольких десятков московских домов. Операторы противятся переносу, утверждая обычно, что у них есть все разрешения на воздушки, что перенос в канализацию дорог и должен быть компенсирован из городского бюджета и что дополнительные расходы операторов скажутся на ценах для потребителей.