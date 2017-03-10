К Time Inc. присматриваются акционеры «Альфа-групп»

Среди претендентов на покупку крупнейшего издательского дома США Time Inc., издающего такие издания как Time, Fortune, Sports Illustrated, People и другие, оказалась инвестиционная компания Pamplona Capital Management, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на источников, знакомых с ходом переговоров. Также на покупку издания претендует группа инвесторов во главе с инвестиционной компанией Najafi Cos. Джамом Наджафи, пишет издание.

Фонд Pamplona Capital Management был создан в 2005 г. Штаб квартира фонда находится в Москве. Фонд основал бывший топ-менеджер и совладелец «Альфа-банка» Алекс Кнастер. Фонд в том числе управляет средствами акционеров «Альфа-групп» Михаила Фридмана, Германа Хана и Алексея Кузьмичева. Pamplona Capital Management инвестировал в медицинские, телекомуникационные компании, в производителей продуктов для животных, похоронные компании и тд. В марте 2016 г. Pamplona Capital Management объявила о том, что создал фонд прямых инвестиций Pamplona TMT I, который будет вкладываться в развитие технологических и медийных компаний в Северной Америке и Европе. Всего на такие инвестиции фонд намерен потратить $1 млрд. Инвестиции компании в акционерный капитал составлят от $50 млн до $125 млн, говорится в сообщении фонда. Представитель Pamplona Capital Management отказался от комментариев.

Также предложения о покупке Time Inc. сделали корпорация Meredith и Des Moines. Последней принадлежат 17 телевизионных станций и такие журналы как Family Circle, Shape и Better Homes & Gardens. Компания Meredith в 2013 г. предпринимала попытку выкупить издательский дом Time, но переговоры не завершились успехом, напоминает издание.

Также претендовала на покупку издательского дома группа инвесторов во главе с Access Industries Лена Блаватника, бывшего главы Maker Studios Инона Крейца и бывшего генерального директора Warner Music Эдгара Бронфмана. Но на прошлой неделе они отказались от покупки издательского дома.

Time Warner выделил издательский бизнес Time Inc. в отдельную компанию в 2014 г. Тогда чистый долг компании составлял $1,3 млрд. С тех пор доходы от рекламы у издательского дома значительно сократились, также компания столкнулась с сокращением тиражей, отмечает WSJ. Впрочем, за последние два года издательскому дому удалось увеличить присутствие в интернете - доходы от рекламы в интернете у компании могут превысить $600 млн., рассчитывает компания. В IV квартале выручка Time Inc. упала на 1% до $867 млн с $877 млн в аналогичном периоде 2015 г. Чистая прибыль компании за этот же период выросла больше, чем в три раза до $17 млн. При этом доходы компании от продажи рекламы в печатных изданиях упали на 10%, а в цифровых версиях выросли на 63%, отчитывалась ранее компания. Также упала выручка от продажи газет и журналов в киосках и по подписке, на 19% и на 8,6% соответственно.

По какой цене покупатели получат издательский дом, пока непонятно. У действующих претендентов есть еще две недели на то, чтобы предоставить компании окончательное предложение по цене, писал ранее WSJ со ссылкой соответствующее уведомление Time, которое издательский дом разослал своим потенциальным покупателя. В прошлом году компания Bronfman делала предложение о покупке Time дважды, но владельцы Time отклонили оба, посчитав заниженной цену за актив.