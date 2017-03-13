Playrix стала единственным в мировом топе разработчиком мобильных игр из России

Она могла заработать более $200 млн, вдвое больше, чем у Mail.ru Group в этом сегменте

Вологодская Playrix стала единственной российской компанией, попавшей в рейтинг разработчиков мобильных игр AppAnnie (анализирует популярность и доходы приложений для смартфонов и планшетов). Аналитики составили список из 52 компаний, получивших самые высокие доходы от продажи игр в магазинах приложений AppStore и Google Play в 2016 г.

Как считали? Рейтинги доходов основаны на доходах от платных загрузок и покупок внутри приложений в магазинах iOS App Store и Google Play, объясняет AppAnnie. В них не входят доходы от рекламы в приложениях и подписок, распространяемых не через магазины приложений. Источник данных – информация App Annie Intelligence, которая предоставляет наиболее точные рыночные показатели магазинов приложений, говорится в сообщении аналитиков.

Первые места заняли китайская Tencent, финская Supercell, китайская NetEase, американские MZ и Activision Blizzard. Самым значительным событием года стало первое за все время появление в рейтинге компании Niantic вследствие головокружительного успеха игры Pokemon GO, говорится в сообщении AppAnnie. Эта игра принесла своим создателям больше $1 млрд.

Playrix – на 32-м месте по доходам. Абсолютные показатели выручки AppAnnie не указывает. Источник «Ведомостей» в компании - разработчике мобильных игр оценивает выручку Playrix в 2016 г. примерно в $200 млн – это сумма, из которой уже вычтена комиссия магазинов приложений (30%). Это больше, чем у других разработчиков игр для смартфонов и планшетов из России: он оценивает прошлогоднюю выручку Game Insight примерно в $100 млн, Mail.ru Group – в $40-50 млн. Источник, близкий к Mail.ru Group, говорит, что это направление принесло компании в 2016 г. примерно половину всей выручки игрового подразделения, или около 5,7 млрд руб. ($85,2 млн). Если оценки источников «Ведомостей» верны, получается, что Playrix зарабатывает на мобильных играх более чем вдвое больше одной из крупнейших российских интернет-компаний.

Playrix была основана в 2004 г. в Вологде, ее основатели – братья Игорь и Дмитрий Бухманы. Playrix – создатель мобильных игр Township, Fishdom, Sky Charms, также у компании есть игры для настольных ПК и ноутбуков. Playrix начинала как создатель казуальных игр для ПК и очень известна на этом рынке, говорит сотрудник крупной компании - разработчика игр. Особенность Playrix в том, что она очень долго разрабатывает игры, но делает их очень хорошего качества – в итоге игры Playrix очень часто попадают в списки рекомендованных в AppStore и Google Play, рассказывает собеседник «Ведомостей». Кроме того, Playrix много инвестирует в маркетинг игр – например, может потратить на продвижение игры в магазинах приложений $3 млн в день, знает он.

Представитель Playrix пока не ответил на вопрос «Ведомостей».