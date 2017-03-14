Школам разрешили глушить сотовые телефоны

Роскомнадзор принципиально не возражал против использования средств подавления сигнала во время школьных экзаменов
Агентство городских новостей «Москва»
Госкомиссия по радиочастотам (ГКРЧ) при Минкомсвязи на заседании в пятницу, 10 марта, разрешила установку в школах блокираторов радиосигнала на время сдачи ЕГЭ. Об этом «Ведомостям» рассказали три собеседника, знакомых с итогами заседания. Заседание проходило в закрытом режиме, а сам вопрос к тому же находился в закрытой части его повестки, рассказывают они.