Телекоммуникации
Статья опубликована в № 4279 от 14.03.2017 под заголовком: ЕГЭ без телефонов

Школам разрешили глушить сотовые телефоны

Госкомиссия по радиочастотам разрешила применять во время ЕГЭ глушилки мобильной связи
Роскомнадзор принципиально не возражал против использования средств подавления сигнала во время школьных экзаменов
Роскомнадзор принципиально не возражал против использования средств подавления сигнала во время школьных экзаменов
Агентство городских новостей «Москва»

Госкомиссия по радиочастотам (ГКРЧ) при Минкомсвязи на заседании в пятницу, 10 марта, разрешила установку в школах блокираторов радиосигнала на время сдачи ЕГЭ. Об этом «Ведомостям» рассказали три собеседника, знакомых с итогами заседания. Заседание проходило в закрытом режиме, а сам вопрос к тому же находился в закрытой части его повестки, рассказывают они.

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