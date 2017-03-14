«Первый канал» помирился с телеизмерителем Mediascope

«Первый канал» возобновил сотрудничество с Mediascope – компанией, которая занимается измерениями аудитории различных медиа в России (в том числе ТВ) и которая до недавнего времени называлась TNS Russia. О том, что «Первый» подписал контракт с Mediascope, сообщило издание Adindex, эту информацию «Ведомостям» подтвердили представители телеканала и Mediascope.

Подписанию этого контракта предшествовали наши длительные переговоры и обсуждения с компанией Mediascope системы телеизмерений и необходимости ее трансформации, передал «Ведомостям» руководитель «Первого» Константин Эрнст. Мы рассчитываем, что эта система, как нас и заверили, действительно изменится, существенно улучшится и в результате через непродолжительное время будет показывать реальную картину телесмотрения в стране. Так что в каком-то смысле мы подписали контракт с будущим «Медиаскопом», резюмировал он.

Это историческое событие, говорит один из собеседников «Ведомостей». Действительно, «Первый» был единственным крупным телеканалом, не пользовавшимся услугами этого измерителя ТВ-аудитории в течение последних 12 лет. Руководитель телеканала Константин Эрнст постоянно критиковал методику измерения аудитории, которую использует Mediascope. По его мнению, она искажает картину телевизионного рынка (см. врез). Правда, несмотря на то что «Первый» не был клиентом Mediascope, реклама на канале все равно продолжала продаваться по метрикам этой компании – их использовал продавец телерекламы Vi (бывшая «Видео интернешнл»).

Критика методики измерения аудитории Константин Эрнст так комментировал «Ведомостям» подсчеты Mediascope (бывшая TNS) в сентябре 2016 г.: «Мы, в принципе, давно не заблуждаемся в вопросе о том, как TNS считает телевидение. Об интернете можем только догадываться. К счастью, наши рекламодатели вполне вменяемы и по-прежнему способны отличать квадратное от лживого».

Mediascope до недавнего времени принадлежал британскому холдингу WPP, однако тот был вынужден продать компанию «дочке» российского ВЦИОМа – «ВЦИОМ-медиа» за 1,4 млрд руб. (кредит на покупку выделил ВТБ), тогда же компания сменила название. Продать актив британцев вынудил новый закон, принятый Госдумой в 2016 г.: он запрещает иностранным компаниям заниматься телеизмерениями в России. Недовольство «Первого» методикой Mediascope активно использовалось при обсуждении с чиновниками необходимости продажи компании государственному ВЦИОМу, говорит человек, близкий к участникам таких обсуждений.

Mediascope пообещал «Первому», что тот сможет участвовать в формировании стратегии телеизмерителя и влиять на возможную трансформацию методики измерения, говорит человек, близкий к одной из сторон переговоров. Впрочем, участвовать в работе Mediascope теперь будут представители всех телеканалов, сказали два человека, близкие к каналу и измерителю. Правда, детали этого участия пока неизвестны, говорят собеседники «Ведомостей».