Онлайн-кинотеатры наращивают число платных подписчиков

У онлайн-кинотеатров две модели заработка – кроме платной подписки, эти сервисы зарабатывают на рекламе

Статья опубликована в № 4280 от 15.03.2017 под заголовком: В кино по подписке

Больше половины выручки онлайн-кинотеатра Ivi в 2016 г. пришлось на платную подписку, рассказал вчера гендиректор компании Олег Туманов. В 2015 г. доля платного контента в выручке Ivi составляла 35–40%, в 2014 г. – 20%. Пользователи поняли преимущества платной подписки, считает Туманов: она дает возможность смотреть премиальный контент и новинки. За подписку на Ivi каждый месяц платит 350 000 человек.