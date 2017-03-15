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Статья опубликована в № 4280 от 15.03.2017 под заголовком: В кино по подписке

Онлайн-кинотеатры наращивают число платных подписчиков

Пользователи подписываются в основном на их приложения на SMART TV
У онлайн-кинотеатров две модели заработка – кроме платной подписки, эти сервисы зарабатывают на рекламе
У онлайн-кинотеатров две модели заработка – кроме платной подписки, эти сервисы зарабатывают на рекламе
Е. Разумный / Ведомости

Больше половины выручки онлайн-кинотеатра Ivi в 2016 г. пришлось на платную подписку, рассказал вчера гендиректор компании Олег Туманов. В 2015 г. доля платного контента в выручке Ivi составляла 35–40%, в 2014 г. – 20%. Пользователи поняли преимущества платной подписки, считает Туманов: она дает возможность смотреть премиальный контент и новинки. За подписку на Ivi каждый месяц платит 350 000 человек.

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