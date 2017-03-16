ИТ-бизнес
Статья опубликована в № 4281 от 16.03.2017 под заголовком: ФСБ@yahoo.com

Американские власти впервые официально обвинили сотрудников ФСБ в хакерских атаках

Речь идет о взломе 500 млн аккаунтов Yahoo в 2014 г.
Специалисты Yahoo пришли к выводу, что хакеры, ответственные за происшествие, пользовались поддержкой какого-то государства
Специалисты Yahoo пришли к выводу, что хакеры, ответственные за происшествие, пользовались поддержкой какого-то государства
Е. Разумный / Ведомости

О том, что в конце 2014 г. Yahoo подверглась хакерской атаке, компания узнала только в сентябре 2016 г. Были украдены персональные данные более чем 500 млн пользователей. Специалисты Yahoo пришли к выводу, что хакеры, ответственные за происшествие, пользовались поддержкой какого-то государства. Скомпрометированные данные включали почтовые адреса Yahoo, связанные более чем со 150 000 членов федерального правительства и американских военных, следует из анализа, проведенного компанией InfoArmor.

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