Американские власти впервые официально обвинили сотрудников ФСБ в хакерских атаках

О том, что в конце 2014 г. Yahoo подверглась хакерской атаке, компания узнала только в сентябре 2016 г. Были украдены персональные данные более чем 500 млн пользователей. Специалисты Yahoo пришли к выводу, что хакеры, ответственные за происшествие, пользовались поддержкой какого-то государства. Скомпрометированные данные включали почтовые адреса Yahoo, связанные более чем со 150 000 членов федерального правительства и американских военных, следует из анализа, проведенного компанией InfoArmor.

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