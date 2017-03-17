Экс-подрядчик Московского метрополитена попал под уголовное дело

В 2011 г. «Авто селл» выиграла торги на право размещать рекламу на станциях и в вагонах метро, пообещав заплатить метрополитену 14 млрд руб. за пять лет
М. Стулов / Ведомости
Управление внутренних дел (УВД) на Московском метрополитене возбудило дело по факту хищения более 728 млн руб. при исполнении компанией «Авто селл» договора о размещении рекламы в Московском метрополитене. Об этом сообщил «Интерфакс» со ссылкой на постановление о возбуждении уголовного дела и подтвердил источник в УВД Московского метрополитена. По словам последнего, в ближайшее время дело может быть перенаправлено в Следственный комитет, поскольку речь идет о «хищении в особо крупном размере». Дело возбуждено по статье «мошенничество», отмечает «Интерфакс», не уточняя, по какой именно части. Представители УВД на Московском метрополитене и самого предприятия от комментариев отказались.