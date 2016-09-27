Московское метро подписало контракт с новым рекламным подрядчиком

Московский метрополитен подписал договор с новым рекламным подрядчиком. Как писали «Ведомости», 30 августа аукцион на право размещать в подземке рекламу в течение 10 лет начиная с 2017 г. выиграла «Трейд компани», структура автохолдинга «Гема». Подписание договора порталу AdIndex подтвердила Гюля Коган, бывший гендиректор компании «Авто селл», отвечающая в автохолдинге «Гема» за ее рекламный бизнес. «Интерфаксу» эту информацию подтвердил сотрудник пресс-службы метрополитена. По его словам, контракт был подписан 26 сентября вечером.

Представитель метрополитена напомнил, что интересы предприятия и города защищены банковской гарантией, то есть в случае неисполнения рекламным агентом своих обязанностей по договору банк-гарант покроет возможный финансовый ущерб предприятия. Сумма обеспечения равна 30% от общей стоимости заключенного договора, т. е. 6,7 млрд. руб. Банковская гарантия является безотзывной на весь срок действия договора.

Торги проводились под наблюдением ФАС, добавил собеседник «Интерфакса». Также он напомнил, что контракт с предыдущим рекламным оператором ООО «Авто селл» был расторгнут из-за невыполнения обязательств по договору.

Метрополитен почти полтора года живет без рекламы. После разрыва контракта с «Авто селлом» метрополитен ждал почти год, чтобы выбрать нового подрядчика. На аукционе в марте этого года победителем стал крупнейший оператор наружной рекламы в России – Russ Outdoor. Но заключить контракт с этой компанией метрополитен не смог из-за предписания ФАС о нарушениях в ходе аукциона. Следующую попытку метрополитен предпринял в середине августа, победителем стала «Трейд компани», которая подняла ставки с начальных 17,9 млрд до 21,43 млрд руб. Но после жалобы другого участника – компании «Лайса» – ФАС обнаружила нарушения и в ходе этого аукциона. В ходе третьей попытки в конце августа «Трейд компани» вновь сделала самую высокую ставку (22,6 млрд руб.) и была признана победителем.