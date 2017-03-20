ИТ-бизнес
Статья опубликована в № 4283 от 20.03.2017 под заголовком: «Галактика» вместо SAP

Вместо SAP «Транснефть» закупает отечественную «Галактику»

Российский производитель ПО внедрит систему контроля оборудования
Софт «Галактики» будет следить за оборудованием «Транснефти»
Софт «Галактики» будет следить за оборудованием «Транснефти»
Евгений Егоров / Ведомости

Одиннадцатого марта «Транснефть» заключила договор с российским производителем систем управления предприятием «Галактика» на внедрение софта за 379 млн руб. Речь идет о программном обеспечении «Галактики» по контролю технических средств и паспортизации оборудования. Система должна создаваться на базе уже внедренной АСУ «Паспорт», которую для «Транснефти» разрабатывала корпорация SAP, говорится в документах закупки.

До последнего времени такого функционала в компании не было и его пытались сделать с SAP, поясняет представитель «Транснефти». Еще до объявления тендера SAP занималась этим около года, затем попросила еще два года, продолжает представитель компании. Корпорации показалось, что это долго, а у «Галактики» эта система была наполовину готова, говорит представитель «Транснефти». На встрече с корпорацией представители «Галактики» пообещали летом сделать первый релиз и до конца года «Транснефть» уже ждет всю систему, рассказывает он. Представитель «Транснефти» уточняет, что корпорация работает главным образом с SAP, а с «Галактикой» – по вопросам паспортизации.

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