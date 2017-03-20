Вместо SAP «Транснефть» закупает отечественную «Галактику»

Одиннадцатого марта «Транснефть» заключила договор с российским производителем систем управления предприятием «Галактика» на внедрение софта за 379 млн руб. Речь идет о программном обеспечении «Галактики» по контролю технических средств и паспортизации оборудования. Система должна создаваться на базе уже внедренной АСУ «Паспорт», которую для «Транснефти» разрабатывала корпорация SAP, говорится в документах закупки.

До последнего времени такого функционала в компании не было и его пытались сделать с SAP, поясняет представитель «Транснефти». Еще до объявления тендера SAP занималась этим около года, затем попросила еще два года, продолжает представитель компании. Корпорации показалось, что это долго, а у «Галактики» эта система была наполовину готова, говорит представитель «Транснефти». На встрече с корпорацией представители «Галактики» пообещали летом сделать первый релиз и до конца года «Транснефть» уже ждет всю систему, рассказывает он. Представитель «Транснефти» уточняет, что корпорация работает главным образом с SAP, а с «Галактикой» – по вопросам паспортизации.