Вячеслав Володин поручил найти в российском законодательстве прорехи, мешающие цифровизации экономики

Володин предложил подготовить список существующих законов и подзаконных актов, препятствующих работе компаний в условиях цифровой экономики, сообщил «Интерфакс» и подтвердил председатель комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Леонид Левин. Составить такой список он предложил участникам совета по законодательному обеспечению развития цифровой экономики (в него входят эксперты IT-отрасли и депутаты) при спикере Госдумы.

Полная версия доступна только подписчикам Подписка на бумажную газету и другие тарифы Подписка на «Ведомости» — это: Доступ ко всем материалам, как сегодняшним, так и к архиву: новостям, интервью, статьям, расследованиям, аналитике

Возможность читать нас с любых устройств (компьютер, планшет, смартфон)

Всегда свежий номер в разделе «Газета»

Ежедневный e-mail с анонсами важных материалов

Участие в обсуждении материалов на сайте

NEW скидка 50% на одну из конференций «Ведомостей» по вашему выбору (действует для годовых подписчиков)

NEW подарки и скидки от наших партнеров