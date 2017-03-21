Вячеслав Володин поручил найти в российском законодательстве прорехи, мешающие цифровизации экономики

Володин предложил подготовить список существующих законов и подзаконных актов, препятствующих работе компаний в условиях цифровой экономики
Евгений Разумный / Ведомости
Володин предложил подготовить список существующих законов и подзаконных актов, препятствующих работе компаний в условиях цифровой экономики, сообщил «Интерфакс» и подтвердил председатель комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Леонид Левин. Составить такой список он предложил участникам совета по законодательному обеспечению развития цифровой экономики (в него входят эксперты IT-отрасли и депутаты) при спикере Госдумы.