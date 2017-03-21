Продажи Samsung в России заметно выросли

Статья опубликована в № 4284 от 21.03.2017 под заголовком: Samsung вернулся с войны

С пятой недели 2017 г. (30 января – 5 февраля) по десятую (6–12 марта) продажи смартфонов Samsung в России в штуках выросли примерно на 80%, рассказали «Ведомостям» люди, близкие к двум компаниям – партнерам нескольких производителей оборудования. Если на пятой неделе продано было около 87 000 аппаратов Samsung, то на десятой – почти 160 000, утверждает один из них. 80%-ный рост продаж смартфонов Samsung в начале марта по сравнению с началом февраля подтвердила представитель «Евросети» Александра Перцева.

Увеличение продаж смартфонов Samsung Galaxy связано с праздниками и с постоянно растущим спросом на аппараты серии А 2017 г., говорит представитель Samsung.

Заметный рост продаж Samsung в феврале человек, близкий к одному из сотовых ритейлеров, связывает с окончанием бойкота, объявленного Samsung. Из салонов «Евросети», «Связного», «Мегафона» и «Вымпелкома» Samsung исчез во время ценовой войны, начавшейся весной 2015 г. Тогда МТС, sim-карты которой перестали продаваться в «Связном», начала продавать в своих салонах аппараты, главным образом Samsung, по ценам, близким к себестоимости, чтобы привлечь посетителей и стимулировать их подключаться к мобильному интернету МТС. В ответ летом 2015 г. «Евросеть», «Связной», «Вымпелком» и «Мегафон» прекратили продажи Samsung. Президент «Евросети» Александр Малис объяснял, что Samsung поставляет много брака, а человек, близкий к южнокорейскому производителю, – желанием ритейлеров добиться от поставщика более выгодных условий.

Первым продажи Samsung возобновил «Вымпелком» – в августе 2016 г. В феврале 2017 г. торговать Samsung вновь начали «Связной», «Евросеть» и «Мегафон». Данные компании – партнера нескольких ритейлеров (их подтверждали люди, близкие к компаниям – партнерам производителей) свидетельствуют, что войну с ритейлерами Samsung по крайней мере не проиграл.

В 2016 г. доля Samsung в продажах смартфонов на российском рынке выросла на 1 п. п. до 21,8%.

Рост продаж Samsung в феврале 2017 г. обусловлен его возвращением в «Евросеть», «Связной» и «Мегафон», считает ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин, а также масштабной рекламной кампанией.

Samsung в феврале 2017 г. провел несколько промокампаний, что позитивно сказалось на продажах, считает и представитель «М.видео» Валерия Андреева: в «М.видео» продажи Samsung за февраль выросли в 1,5 раза.

В сравнении с пятой неделей 2017 г. продажи смартфонов Samsung в «Мегафоне» на десятой неделе выросли почти в 3,5 раза, говорит представительница оператора Юлия Дорохина, – в частности, из-за распродажи в салонах «Мегафона»: второе устройство покупатель получал со скидкой до 50%.

Продажи смартфонов Samsung в России растут и в штуках, и в деньгах с конца января 2017 г., когда они появились в розничной сети и интернет-магазине «Связного», утверждает его представитель Сергей Тихонов, кроме того, некоторые ритейлеры снизили цены на Samsung, появились программы рассрочки и маркетинговые акции.

Доля смартфонов Samsung в рознице МТС в конце января 2017 г. – начале марта не изменилась, утверждает представитель МТС.