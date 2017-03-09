Китайские смартфоны заняли 24% продаж на российском рынке смартфонов в январе

Одним из китайских производителей, чья доля в России выросла, стал Xiaomi
Андрей Гордеев / Ведомости
В январе 2017 г. 24% российского рынка смартфонов в штуках и 19% рынка в деньгах пришлись на пять китайских брендов – Lenovo, Huawei, Meizu, Mi (Xiaomi) и ZTE, подсчитал ритейлер «М.видео». По словам его представителя Валерии Андреевой, год назад на эту пятерку приходилось 19% российского рынка в штуках и 13% в рублях. Близкие данные и у компании – партнера нескольких сотовых ритейлеров. С этими цифрами соглашается и представитель «Евросети».