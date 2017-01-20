Приложение для создания «няшных» селфи стало мегапопулярным в России

Эксперты по безопасности предупреждают, что сервис «крадет» данные о пользователе

Китайское приложение для обработки фотографий Meitu в пятницу вошло в топ-5 бесплатных приложений российского AppStore, следует из данных AppAnnie. В этом рейтинге сервис обогнал WhatsApp (6 место), Instagram (7 место) и Snapchat (9 место). Рейтинги составляются на основе количества просмотров пользователями страницы приложения в AppStore.

Meitu позволяет превратить любое селфи в «няшку» - оно увеличивает глаза, делает цвет лица более ровным, избавляет кожу от неровностей и накладывает на лицо различные эффекты: например, можно превратиться в принцессу, баронессу, русалку.

Популярность Meitu обрел буквально за два дня: еще в четверг приложение занимало 45 место в топ-чарте ApppAnnie, а за день до этого - 1326 место.

В США приложение также стремительно набирает популярность: в американском AppStore Meitu занимало 20 января 13 место, тогда как еще 17 января было на 363 месте.

Однако оказалось, что приложение для создание «няшного» образа собирает и некоторые личные данные о владельце смартфона.

В частности, специалист по информационной безопасности Грег Линарес в своем Twitter пишет, что приложение может получить доступ к информации о том, как работают другие приложения на устройстве, точное местоположение пользователя, уникальный номер идентификатора устройства (IMEI), информацию о вызовах, информацию о соединении WiFi. Специалист по безопасности Джонатан Здзиарски в Тwitter также обратил на это внимание и добавил что приложение собирает данные как на iOS, так и на Android.

Представители Meitu пока не ответили, зачем их приложение собирает столько данных о пользователях, пишет Techcrunch.

Meitu практически повторило судьбу приложения российских разработчиков Prisma, которое всего за девять дней летом прошлого года стало одним из самых скачиваемых в App Store 10 стран: России, Белоруссии, Эстонии, Молдавии, Киргизии, Узбекистана, Казахстана, Латвии, Армении, Украины. Об этом свидетельствуют данные системы аналитики приложений App Annie. По данным той же системы, у приложения высокий рейтинг (4,5) в трех странах: России, США и Германии. Prisma позволяет обрабатывать фотографии, превращая их в стилизации картин известных художников (таких, как Марк Шагал, Эдвард Мунк). Приложение использует алгоритмы нейронных сетей, которые позволяют ему добиться сходства с живописью.

10 самых популярных приложений – 2016