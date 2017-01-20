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Приложение для создания «няшных» селфи стало мегапопулярным в России

Эксперты по безопасности предупреждают, что сервис «крадет» данные о пользователе
Популярность приложение Meitu обрело буквально за два дня
Популярность приложение Meitu обрело буквально за два дня
Bobby Yip / REUTERS

Китайское приложение для обработки фотографий Meitu в пятницу вошло в топ-5 бесплатных приложений российского AppStore, следует из данных AppAnnie. В этом рейтинге сервис обогнал WhatsApp (6 место), Instagram (7 место) и Snapchat (9 место). Рейтинги составляются на основе количества просмотров пользователями страницы приложения в AppStore.

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Meitu позволяет превратить любое селфи в «няшку» - оно увеличивает глаза, делает цвет лица более ровным, избавляет кожу от неровностей и накладывает на лицо различные эффекты: например, можно превратиться в принцессу, баронессу, русалку.

Популярность Meitu обрел буквально за два дня: еще в четверг приложение занимало 45 место в топ-чарте ApppAnnie, а за день до этого - 1326 место.

В США приложение также стремительно набирает популярность: в американском AppStore Meitu занимало 20 января 13 место, тогда как еще 17 января было на 363 месте.

Однако оказалось, что приложение для создание «няшного» образа собирает и некоторые личные данные о владельце смартфона.

Prisma запустит нейронные сети прямо на смартфонах пользователей
Prisma запустит нейронные сети прямо на смартфонах пользователей
Компания уже ведет переговоры о лицензировании этой технологии

В частности, специалист по информационной безопасности Грег Линарес в своем Twitter пишет, что приложение может получить доступ к информации о том, как работают другие приложения на устройстве, точное местоположение пользователя, уникальный номер идентификатора устройства (IMEI), информацию о вызовах, информацию о соединении WiFi. Специалист по безопасности Джонатан Здзиарски в Тwitter также обратил на это внимание и добавил что приложение собирает данные как на iOS, так и на Android.

Представители Meitu пока не ответили, зачем их приложение собирает столько данных о пользователях, пишет Techcrunch.

10 самых безопасных мессенджеров

Meitu практически повторило судьбу приложения российских разработчиков Prisma, которое всего за девять дней летом прошлого года стало одним из самых скачиваемых в App Store 10 стран: России, Белоруссии, Эстонии, Молдавии, Киргизии, Узбекистана, Казахстана, Латвии, Армении, Украины. Об этом свидетельствуют данные системы аналитики приложений App Annie. По данным той же системы, у приложения высокий рейтинг (4,5) в трех странах: России, США и Германии. Prisma позволяет обрабатывать фотографии, превращая их в стилизации картин известных художников (таких, как Марк Шагал, Эдвард Мунк). Приложение использует алгоритмы нейронных сетей, которые позволяют ему добиться сходства с живописью.

10 самых популярных приложений – 2016

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Мессенджер WhatsApp стал самым скачиваемым приложением в AppStore и Google Play по итогам 2016 г., подсчитали аналитики App Annie, отказавшись раскрывать количество загрузок. В мире по количеству скачиваний WhatsApp на втором месте
Е.Разумный / Ведомости
Мессенджер WhatsApp стал самым скачиваемым приложением в AppStore и Google Play по итогам 2016 г., подсчитали аналитики App Annie, отказавшись раскрывать количество загрузок. В мире по количеству скачиваний WhatsApp на втором месте
1/10
Приложение социальной сети «Вконтакте» на втором месте по количеству скачиваний в России
М.Стулов / Ведомости
Приложение социальной сети «Вконтакте» на втором месте по количеству скачиваний в России
2/10
Тройку лидеров в российских загрузках замыкает еще один мессенджер - Viber от японского интернет-ритейлера Rakuten. А вот в ТОП-10 самых скачиваемых приложений в мире Viber не попал
Е.Раумный / Ведомости
Тройку лидеров в российских загрузках замыкает еще один мессенджер - Viber от японского интернет-ритейлера Rakuten. А вот в ТОП-10 самых скачиваемых приложений в мире Viber не попал
3/10
На четвертом месте - приложение для управления личными финансами «Сбербанк онлайн»
А.Гордеев / Ведомости
На четвертом месте - приложение для управления личными финансами «Сбербанк онлайн»
4/10
Пятое место снова у соцети - на этот раз у «Одноклассников», входящих в Mail.Ru Group
Д.Абрамов / Ведомости
Пятое место снова у соцети - на этот раз у «Одноклассников», входящих в Mail.Ru Group
5/10
Instagram занял шестую строчку годового рейтинга по количеству скачиваний в России. В мире это приложение от Facebook на четвертом месте по количеству загрузок. При этом само приложение Facebook в российские ТОП-10 не вошло, а в мировом рейтинге оказалось на первом месте
М.Стулов / Ведомости
Instagram занял шестую строчку годового рейтинга по количеству скачиваний в России. В мире это приложение от Facebook на четвертом месте по количеству загрузок. При этом само приложение Facebook в российские ТОП-10 не вошло, а в мировом рейтинге оказалось на первом месте
6/10
Приложение для интернет-покупок AliExpress - на седьмом месте
З.Милявская / Ведомости
Приложение для интернет-покупок AliExpress - на седьмом месте
7/10
Еще одно приложение для покупок и поиска недвижимости, услуг и автомобилей в интернете Avito на восьмом месте
З.Милявская / Ведомости
Еще одно приложение для покупок и поиска недвижимости, услуг и автомобилей в интернете Avito на восьмом месте
8/10
Skype оказался на девятом месте по количеству загрузок в России. В ТОП-10 мировых загрузок приложение не вошло, отмечают в App Annie
М.Стулов / Ведомости
Skype оказался на девятом месте по количеству загрузок в России. В ТОП-10 мировых загрузок приложение не вошло, отмечают в App Annie
9/10
Замыкает десятку еще одно приложение для покупок и поиска объявлений в интернете - "Юла" от Mail.Ru Group
Дмитрий Новожилов / Ведомости
Замыкает десятку еще одно приложение для покупок и поиска объявлений в интернете - "Юла" от Mail.Ru Group
10/10
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