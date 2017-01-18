Новый золотой век музыкальной индустрии

Больше 100 млн человек в мире платят за подписку на музыкальные стриминговые сервисы, самые популярные из которых – Spotify и Apple Music. Еще пару лет назад представить себе такие цифры было невозможно. Благодаря популярности стриминга музыкальный рынок США растет второй год подряд – последний раз такое происходило 20 лет назад. Некоторые аналитики и управляющие студий говорят о новом золотом веке музыкальной индустрии.

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