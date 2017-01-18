Новый золотой век музыкальной индустрии

За год пользователи Spotify 4,7 млрд раз прослушали песни рэпера Дрейка
Frank Gunn / The Canadian Press via AP
Больше 100 млн человек в мире платят за подписку на музыкальные стриминговые сервисы, самые популярные из которых – Spotify и Apple Music. Еще пару лет назад представить себе такие цифры было невозможно. Благодаря популярности стриминга музыкальный рынок США растет второй год подряд – последний раз такое происходило 20 лет назад. Некоторые аналитики и управляющие студий говорят о новом золотом веке музыкальной индустрии.