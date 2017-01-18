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Статья опубликована в № 4243 от 18.01.2017 под заголовком: Рыцарь для музыкальной индустрии

Новый золотой век музыкальной индустрии

Как стриминговые сервисы спасают музыкальный рынок
За год пользователи Spotify 4,7 млрд раз прослушали песни рэпера Дрейка
За год пользователи Spotify 4,7 млрд раз прослушали песни рэпера Дрейка
Frank Gunn / The Canadian Press via AP

Больше 100 млн человек в мире платят за подписку на музыкальные стриминговые сервисы, самые популярные из которых – Spotify и Apple Music. Еще пару лет назад представить себе такие цифры было невозможно. Благодаря популярности стриминга музыкальный рынок США растет второй год подряд – последний раз такое происходило 20 лет назад. Некоторые аналитики и управляющие студий говорят о новом золотом веке музыкальной индустрии.

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