Телекоммуникации
Статья опубликована в № 4285 от 22.03.2017 под заголовком: Сотовые частоты скоро закончатся

Емкость частот сотовой связи скоро будет исчерпана

Сети нового поколения будут очень дорогими, поэтому операторы могут строить их в складчину
Пока операторы строят сами всю инфраструктуру, но скоро это может измениться
Пока операторы строят сами всю инфраструктуру, но скоро это может измениться
Евгений Разумный / Ведомости

Мощности существующих сетей сотовой связи истощатся к 2020 г., прогнозирует вице-президент «Ростелекома» по работе с корпоративным и государственным сегментами Валерий Ермаков. Такое заявление он сделал на круглом столе, организованном компанией «Русские башни» при комитете по информационным технологиям Ассоциации менеджеров России, передали организаторы мероприятия «Ведомостям».

У каждого радиочастотного спектра есть пределы по емкости – соответственно, есть ограничение и по количеству данных, которые они могут передать, объясняет пресс-секретарь «Вымпелкома» Анна Айбашева. При таком развитии мобильного интернета естественно, что емкости сетей могут быстро закончиться, соглашается она.

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