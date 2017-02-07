Операторам могут отдать под LTE частоты, занятые 3G

Частоты для LTE в 3G-диапазонах – задел на будущее, их использование – не вопрос первой необходимости

Во II квартале 2017 г. Госкомиссия по радиочастотам (ГКРЧ) может разрешить использовать частоты в диапазоне 1920–1980, 2010–2025 и 2110–2170 МГц, часть которых сейчас занята сетями третьего поколения, для строительства сетей LTE. Это следует из предварительного плана работы комиссии на 2017 г., с которым ознакомились «Ведомости», в частности, может быть принято решение о технологической нейтральности частот в диапазоне 2100 МГц. Можно эффективно использовать частоты и проявить гибкость при выборе радиопередающих технологий. Вопрос об использовании частот, занятых третьим поколением, под LTE планируется рассмотреть на ГКРЧ, знают сотрудник одного из операторов и человек, близкий к отраслевому ведомству.

Диапазоны 1920–1980 и 2110–2170 МГц равномерно распределены между 3G-сетями МТС, «Мегафона», «Вымпелкома» и «Т2 РТК холдинга» (бренд Tele2). Диапазон 2010–2025 МГц распределен на конкурсе в 2007 г. между компаниями большой тройки, но ему не нашлось применения. Технология UMTS (3G) развивается, ее базовые технические принципы 20-летней давности не позволяют совершенствовать этот стандарт наравне с LTE: развитие двух стандартов требует много ресурсов, говорилось в материалах ГКРЧ, с которыми «Ведомости» ознакомились ранее.

Вопрос об использовании 3G-частот для строительства сетей LTE ГКРЧ планировала рассмотреть еще в феврале 2016 г., но отложила по настоянию «Роскосмоса», знает человек, близкий к одному из профильных ведомств: «Роскосмос» опасался, что переформатирование этих частот под LTE может создать помехи еще не созданной системе мобильной спутниковой связи для государственных нужд.

LTE уже больше Больше половины (53,3%) проданных в России в 2016 г. смартфонов поддерживали LTE, рассказывали «Ведомостям» люди, близкие к нескольким компаниям – партнерам производителей оборудования. Доля аппаратов, не поддерживающих LTE, но работающих в сетях третьего поколения, в продажах составила 45,5%.

Представитель «Роскосмоса» от комментариев воздержался. По словам сотрудника федеральной структуры, знакомого с позицией госкорпорации, она не изменилась. Вопрос не решен, согласительное совещание не проводилось, говорит сотрудник другого ведомства.

Частоты для LTE в 3G-диапазонах – задел на будущее, их использование – не вопрос первой необходимости для них, считает один из собеседников «Ведомостей»: например, потому что абонентского оборудования, поддерживающего LTE на этих частотах, пока немного.

Перевод частот 1920–1980 и 2110–2170 МГц под нужды LTE позволит подключать абонентов к более быстрому мобильному интернету, говорит представительница «Вымпелкома» Анна Айбашева: в 2016 г. проникновение смартфонов, поддерживающих только 3G, в сравнении с 2015 г. уменьшилось на 1,1 п. п., а проникновение смартфонов с LTE выросло на 9,2 п. п.

Рост проникновения устройств с поддержкой только 3G в сети Tele2 замедляется за счет опережающего роста смартфонов с поддержкой и 3G, и LTE и эта тенденция усилится, говорит представитель оператора Константин Прокшин, либерализация будет полезна для отрасли, поскольку частоты – ограниченный ресурс, а технологии развиваются очень быстро. По словам Прокшина, частоты для 3G могут стать полезными для LTE через пять лет.

Представитель «Мегафона» не знаком с материалами ГКРЧ, представитель МТС отказался от комментариев – как и представитель Минкомсвязи.