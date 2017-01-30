Каждый второй проданный в России в 2016 году смартфон поддерживал сеть LTE

Каждый второй проданный в России в прошлом году смартфон поддерживал сеть четвертого поколения (LTE). Это приводит к росту трафика в сетях операторов

Больше половины (53,3%) проданных в России в 2016 г. смартфонов поддерживали LTE; доля аппаратов, не поддерживающих LTE, но работающих в сетях 3G, в продажах составила 45,5%. Это следует из материалов компании – партнера нескольких ритейлеров. Эти данные подтвердила представитель «М.видео» Валерия Андреева. В целом цифры верны, говорит представитель МТС Дмитрий Солодовников.

Из материалов, с которыми ознакомились «Ведомости», следует, что в 2015 г. LTE поддерживало 26% проданных в России смартфонов, а в 2014 г. – 15,3%. Впервые аппараты с LTE заняли больше половины продаж смартфонов в штуках в июне 2016 г.: тогда их доля составила 52,5% против 49,4% в мае и с тех пор только росла, превысив в декабре 61%.

По данным «Связного», в России по итогам 2016 г. продано свыше 14 млн смартфонов с поддержкой LTE на сумму более 265 млрд руб. За год их количество выросло более чем вдвое (на 115%), а выручка от их продаж – на 81%. Ассортимент LTE-смартфонов расширился и они стали доступнее: их средняя цена в 2016 г. снизилась на 15% до 18 700 руб., на рынке уже есть аппараты с поддержкой LTE, стоящие дешевле 5000 руб., рассказывает представитель «Связного» Сергей Тихонов. Абоненты стали использовать больше интернет-трафика и заинтересованы в технологии доступа быстрее, чем 3G, – об этом говорит рост в продажах «Связного» доли контрактов с большим включенным интернет-трафиком, утверждает он.

В «М.видео» LTE-смартфоны по итогам 2016 г. составили 77% от общего количества проданных смартфонов, говорит Андреева. Рост их доли как в розничной сети, так и на рынке в целом она объясняет расширением ассортимента устройств с поддержкой LTE во всех ценовых сегментах. Смартфоны постепенно становятся пультами управления другими интеллектуальными устройствами: от домашних систем безопасности и видеонаблюдения до кофемашин, замечает Андреева, и эти функции требуют быстрого мобильного доступа.

Популяризации LTE-устройств способствует реклама операторов – она подчеркивает преимущества быстрого мобильного доступа, передал «Ведомостям» через пресс-службу директор департамента закупок «Евросети» Алексей Широков. Кроме того, в современных моделях смартфонов новых брендов поддержка LTE присутствует по умолчанию, отмечает он. Перспективы развития рынка этих устройств действительно большие, уверен Широков.

В 2016 г. самым доступным LTE-смартфоном в рознице «Мегафона» стал аппарат Micromax за 3006 руб., рассказывает его представитель Юлия Дорохина. В то же время абоненты адаптировались к новым экономическим реалиям и в 2016 г. стали покупать устройства дороже и функциональнее, чем годом ранее, говорит она. По ее словам, средняя цена проданного в 2016 г. в салонах «Мегафона» смартфона год к году выросла на 38,5% до 7501 руб. Также, по ее словам, максимума (около 60% от общих продаж смартфонов) доля аппаратов c LTE в рознице «Мегафона» достигла в декабре.

С начала года по сентябрь 2016 г. доля мобильных устройств, поддерживающих LTE, в сети «Т2 РТК холдинга» (бренд Tele2) выросла примерно на 5 п. п. до 10%, рассказывает представитель оператора Константин Прокшин. В Москве в августе 2016 г. проникновение LTE-аппаратов составило 28%, утверждает он. Правда, у оператора в столице сеть поддерживает только 3G и LTE. В крупных городах заметно перетекание трафика из 3G-сетей в LTE, утверждает Прокшин. По его словам, эта тенденция будет и дальше усиливаться, поскольку Tele2 выпустила в конце 2016 г. недорогие брендированные смартфоны с поддержкой LTE. Также Прокшин отмечает, что в Москве в декабре 2016 г. по сравнению с июнем интернет-трафик в 3G-сети вырос на 11%, тогда как в сети LTE – на 23%.

Потребление мобильного трафика на абонента (MboU) «Вымпелкома» в III квартале 2016 г. год к году выросло на 26%, выручка от мобильной передачи данных – на 21%, количество пользующихся мобильным интернетом – на 9%, перечисляет представитель оператора Анна Айбашева. Это связано в том числе с увеличением вдвое как доли LTE-устройств в продажах розницы «Вымпелкома», так и с ростом их проникновения в сети, отмечает она.

Благодаря росту продаж LTE-смартфонов, произошедшему в конце 2016 г., в I и II кварталах 2017 г. у операторов вырастет мобильный интернет-трафик, что приведет к росту выручки – абоненты начнут переходить на пакетные тарифы с большим количеством трафика, надеется Дорохина из «Мегафона». Кроме того, эти устройства дозагрузят LTE-сети, что положительно скажется на балансировке интернет-трафика между 3G- и 4G-сетями, считает она.

LTE стала массовой технологией еще год назад, а доступ к качественным 4G-сетям превратился в главный генератор выручки на рынке смартфонов, говорит Солодовников из МТС. Причина популярности LTE-смартфонов в росте спроса на мультимедийный контент, удешевлении самих устройств и в развитии LTE-сетей, благодаря чему пользователи получили возможность смотреть онлайн-видео в хорошем качестве на большом экране где угодно и когда угодно, считает он.