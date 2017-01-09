Сотовые абоненты предпочли поздравлять с Новым годом в мессенджерах

В первый час 2017 г. суммарная продолжительность разговоров в сети МТС сократилась по сравнению с новогодней ночью 2016 г. на 3,3%. Это первый такой спад, следует из сообщения МТС: год назад в это время абоненты МТС проговорили на 25% больше минут, чем в 2014 г. В новогоднюю ночь 2017 г. наибольший спад - почти 20% - МТС зафиксировала в Сибири, отмечает ее представитель Дмитрий Солодовников. Рост (3,6%) наблюдался только на северо-западе России, утверждает он. По его словам, в целом голосовой трафик в новогоднюю ночь превышает показатели вечера обычного буднего дня в несколько раз.

Многие абоненты предпочли обычным звонкам связь через мессенджеры, поздравления с фото и видеороликами через социальные сети, объясняет Солодовников спад. Большую часть нагрузки приняли на себя сети LTE, подчеркивает он. По его словам, за первый час 2017 г. трафик в сети МТС по всей России вырос год к году на 86% до 170 Тб. Больше всего рост дата-трафка был на Дальнем Востоке и в Москве - на 110% и 120%. При этом сеть МТС передала почти на 40% больше sms-сообщений, чем год назад, добавляет Солодовников.

31 декабря 2016 и 1 января 2017 г. абоненты «Вымпелкома» говорили примерно на 6% меньше, чем в эти дни годом ранее, следует из сообщения оператора. Голосовой трафик в первый новогодний час на 8,1% превысил показатель наибольшей часовой нагрузки обычной рабочей недели, подчеркнуто в нем. В этом году снизилось и количество поздравительных новогодних sms, отмечает представитель «Вымпелкома» Анна Айбашева. Зато среднесуточный прирост мобильного интернет-трафика 1-8 января 2017 г. по сравнению с аналогичным периодом 2016 г. составил 36%, рассказывает она она. Каков был прирост в первый час 2017 г., она не говорит.

Голосовой трафик в сети «Мегафона» с 18.00 31 декабря 2016 г. до 6.00 1 января 2017 г. вырос на 20% год к году, отмечает представитель оператора. При этом трафик данных в сетях LTE вырос вдвое, в сетях 2G и 3G - примерно на 22%, утверждает он.

В новогоднюю ночь голосовой трафик «Т2 РТК холдинга» (Tele2) год к году незначительно вырос - за новогодние каникулы в целом трафик данных вырос примерно на 7%, говорит представитель компании Константин Прокшин. Более подробные данные он обещал привести позднее.

По предварительным данным «ТМТ консалтинга», в 2016 г. выручка российских сотовых операторов снизится примерно на 0,3%. В том числе это связано со снижением тарифов на голосовой трафик и в меньшей степени с его миграцией в социальные сети и коммуникационные интернет-сервисы (Skype и его аналоги), отмечает гендиректор «ТМТ консалтинга» Константин Анкилов. Он сомневается, что дальнейшее снижение доходов будет резким: операторы защищаются от него с помощью пакетных тарифов, в которых выпадающая плата за голосовой трафик компенсируется платой за мобильный интернет.

Потери российских мобильных операторов от интернет-сервисов в 2014 г. составляли, по подсчетам аналитиков J’son & Partners Consulting, 15–20 млрд руб., или около 2% годовой выручки. А во всем мире, по оценке Juniper Research, операторы недополучили из-за таких сервисов $14 млрд.

Выручка сотовых компаний от голоса в 2016 г. снизилась на 5-6%, от мобильного доступа - выросла на 2-3%: такова оценка гендиректора Telecom Daily Дениса Кускова. Сокращению доходов способствует и переток разговоров в интернет-сервисы: голосового трафика явно не становится больше, уверен он. Кусков, в свою очередь, считает, что в 2016 г. сотовый рынок продемонстрирует небольшой рост. Операторы не только массово переводят абонентов на пакетные тарифы - они вводят плату за дополнительные опции (например, уведомления о пропущенных звонках) или поднимают ее: в 2016 г. по многим сервисам она выросла на 50-100%, утверждает Кусков.