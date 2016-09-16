Telenor капитулирует после корпоративной войны в Vimpelcom

Норвежская Telenor расстанется с долей в Vimpelcom Ltd. До 9,3% она продаст на бирже (если ориентироваться на нынешнюю капитализацию, пакет стоит $540 млн) и еще разместит облигации на $1 млрд, которые их владельцы в течение трех лет смогут обменять у Telenor на акции Vimpelcom Ltd.

В далеком 2012 году акционеры Vimpelcom Ltd. вели которую уже по счету корпоративную войну, последовательно скупая пакеты акций. Годом ранее Vimpelcom Ltd. (тогда состоявший из российского «Вымпелкома» и украинского «Киевстара») присоединил активы египтянина Нагиба Савириса. На какое-то время Савирис стал крупнейшим акционером холдинга с долей 30%, но на управление он не претендовал и довольно быстро продал полученные акции Vimpelcom его ключевым совладельцам – Altimo (ныне LetterOne Technology) и Telenor. Скупку они вели и на рынке – доля акций в свободном обращении сократилась примерно вдвое. В результате победила Altimo, а норвежцы в ноябре 2012 г. впервые заговорили о возможной продаже пакета. Тогда он стоил $6–7 млрд, сегодня – меньше $2 млрд.

Всего за 2012 г. Telenor потратила на покупку акций Vimpelcom Ltd. $1,2 млрд. Норвежцы покупали в том числе и привилегированные акции (за $374,4 млн), но в итоге лишились их: весной 2016 г. эти акции нужно было либо конвертировать в обыкновенные (заплатив полную стоимость последних), либо смириться с тем, что они «сгорят». Telenor решила на конвертацию не тратиться. В итоге, хотя Telenor входила в «Вымпелком» на этапе роста его бизнеса, ее чистый доход от инвестиции будет невелик.

Altimo тоже не много выиграла от войны. В 2012 г. она купила пакет Савириса за $3,6 млрд, потом заплатила еще $1,4 млрд за конвертацию префов. А сейчас весь пакет LetterOne стоит около $2,8 млрд.

Парадоксально, но факт: в выигрыше остался только Савирис, получивший при слиянии с Vimpelcom Ltd. почти $1,5 млрд наличными, а затем заработавший на продаже его акций чуть менее $4,1 млрд. В итоге египетский бизнесмен получил почти столько же, сколько сегодня стоит на бирже весь Vimpelcom Ltd.

Конечно, в 2012 г. никто не мог предполагать ни Крыма, ни Донбасса. Конечно, на стоимость Vimpelcom повлияли кризис в России и на Украине и падение местных валют. Конечно, расследование коррупции в Узбекистане, стоившее Vimpelcom почти $1 млрд, тогда еще даже не планировалось. Конечно, акции могут еще вырасти в цене по завершении сделки в Италии и при повышении дивидендной планки. Но все это не отменяет стойкого ощущения бесславного конца, которое вызывает такой выход норвежцев из Vimpelcom.

Автор – редактор отдела «Технологии и телекоммуникации» газеты «Ведомости»