Тема недели: Данные абонентов больше ничего не стоят

До последнего времени появление на рынке корпоративных баз данных, содержащих персональные данные, считалось чрезвычайным случаем и происходило раз в несколько лет. Но в последние месяцы компьютерный черный рынок как будто прорвало. В мае 2016 г. появляется ресурс autonum.info, позволяющий найти имя и телефон автовладельца по номеру машины, в начале октября интернет-издание The Insider сообщает о появлении «Базы негодяев», по описанию напоминающей черный список неблагонадежных банковских заемщиков, а на этой неделе на сайте phonenumber.to обнаруживается база данных сотовых абонентов России и Украины. За полгода утечек очень много, и это, похоже, еще не конец. База таксистов Москвы и Подмосковья, состоятельных людей Нижнего Новгорода, бронирования авиакомпаний – вот лишь немногое из того, что предлагают в интернете.

Эксперты по информационной безопасности сравнивают сложившуюся ситуацию с 1998 г., когда серый рынок информации был на подъеме. Тогда из-за кризиса, обвала рубля и массовых сокращений на улице оказалось множество сотрудников служб безопасности и других «секретоносителей», имевших доступ к корпоративным базам данных. Очевидно, их продажа приносила неплохую прибавку к выходному пособию. Сейчас все то же самое: кризис, оказавшиеся на улице «безопасники» и менеджеры, перспективы легкого и практически ненаказуемого заработка.

По сравнению с концом 1990-х ситуация осложняется наличием интернета. «Тайное знание» становится доступным всем и сразу, а не только тем, кто удосужился купить диск с базой на радиорынке. Теперь, чтобы зарабатывать на них, не надо торговать собственно информацией: размещение на сайте интересной базы – хороший способ привлечь на него трафик и рекламодателей. Сопутствующий бизнес – удаление данных из интернета за плату. Например, на phonenumber.to такой «сервис» стоит 0,008 биткоина (319,02 руб.).

В 2000-х – начале 2010-х каждый такой случай сопровождался волной возмущения: общедоступными становились данные миллионов людей. Последние же утечки, судя по реакции СМИ и пользователей интернета, сенсацией не стали – все, похоже, смирились с тем, что любые персональные либо личные данные рано или поздно станут общественным достоянием. Навязчивые звонки с предложениями страховок, займов, медуслуг, беседы с коллекторами о долгах, которых ты не делал, – дань компьютерной эпохе, с которой в России смирились.

Автор – корреспондент отдела «Технологии/Телекоммуникации» газеты «Ведомости»