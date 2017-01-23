«Нас интересуют команды, которые нацелены на глобальный рынок»

Венчурный инвестор Александр Галицкий рассказывает, во что готов вкладывать деньги Almaz Capital, сетует на отсутствие в России долгосрочного планирования и объясняет, почему не стоило объединять РВК и «Сколково»

Выходец из советской космической промышленности Александр Галицкий, беседуя с «Ведомостями» в 2004 г., делился своими планами о создании венчурного фонда, который предоставлял бы первые инвестиции в начинающие компании с интересными идеями. За десятилетие до того разговора Галицкий сумел заинтересовать своими технологиями американского IT-гиганта – Sun Microsystems.

В последовательности Галицкому не откажешь. Ныне он и правда известный венчурный инвестор, вложивший средства не в один российский проект (в том числе деньгами Cisco и UFG, пополнявшими капитал его фонда Almaz Capital Partners).

Успешность инвестора измеряется его выходами из инвестиций, и здесь Галицкому тоже есть чем похвастаться. Например, в январе 2011 г. он продал компании Skype за $150 млн долю в российском разработчике сервиса видеосвязи для мобильных устройств Qik. В 2009 г. фонд стал миноритарием «Яндекса». На момент IPO в мае 2011 г. владел около 1% акций поисковика, и продал их на размещении. В 2009 г. Almaz Capital (совместный фонд той же Cisco и UFG) приобрел 5% российского IT-разработчика Parallels за $11 млн. Часть этого бизнеса, выведенная в компанию Odin, была продана крупному IT-дистрибутору Ingram Micro, и теперь оставшиеся инвестиции в Parallels могут вывести Галицкого в плюс, надеется он.

В 2004 г. свою миссию Галицкий формулировал так: «Показать, что российские технологии имеют право на жизнь». Сейчас он рассказал, во что он планирует инвестировать теперь, как намерен привлекать на это деньги и почему развитие технологий идет рука об руку с законодательством и способностью доверять людям.

– В прошлом году фонд Сбербанка инвестировал в вашу портфельную компанию Gridgain, что произошло с тех пор за полгода в Almaz Capital (Gridgain разрабатывает софт для переноса вычислений в оперативную память компьютера).

– Основное – выход из американо-венгерской Sensity. IoT-продукт этой компании снижает затраты на городское электроснабжение. Компанию купил американский телекоммуникационный гигант Verizon. Это самая крупная сделка в нашей истории – с суммой в несколько сотен миллионов долларов. Инвестировать мы можем во многие интересные компании, но именно выходы показывают, правильно ли мы работаем или нет. С декабря 2015 г. мы закрыли пять инвестиционных сделок разных стадий: Octonion (PIQ), Mynfo (мобильное маркетинговое решение нового поколения), Fasten (мобильное приложение для райдшеринга в Бостоне и Остине), FinalPrice (платформа по подписке для бронирования путешествий по наилучшей цене), Mobalytics (аналитическая платформа для геймеров).