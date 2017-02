«Мы теряли все состояние дважды: в Уганде и Руанде»

Ашиш Тхаккар в 2013 г. стал первым африканцем в списке The Fortune 40-under-40. Журнал указал, что активы Mara Group – «около $1 млрд, 7500 сотрудников работает в 21 стране».

В беседе с индийским интернет-изданием The Economic Times в 2014 г. на вопрос, достигла ли выручка Mara Group $200 млн, Тхаккар ответил, что она выше. Журнал Inc в марте 2014 г. писал, что у Mara Group чуть менее 9000 сотрудников в 19 африканских странах. В ноябре того же года Тхаккар говорил журналу The National: «У нас бизнес в 22 странах в Африке, более 11 000 работников, мы занимаемся банковским делом, недвижимостью, электронной торговлей, социальными медиа и производством». «Ашишу Тхаккару всего 30 лет <...> Его небольшая торговая операция [по ввозу компьютерных комплектующих из Дубая] переросла в Mara Group, диверсифицированный конгломерат с выручкой около $100 млн, по данным Тхаккара», – писал в 2012 г. Forbes. Сам Тхаккар добавлял в интервью, что в Mara Group работает более 5000 человек в 18 странах Африки. В 2015 г. журнал публиковал твиттер-интервью с Тхаккаром, представляя его как мультимиллионера, а в декабре 2016 г. назвал его «миллионером».

В прошлом году Bloomberg Billionaires Index оценивал его состояние в $425 млн. The Sunday Times Rich List в 2015 г. оценил состояние Тхаккара в 500 млн фунтов. Но в 2016 г. его имя исчезло из списка. И неспроста. Дело в том, что над семьей Тхаккара нависла угроза потери состояния – не всего, но внушительной части.

В 2013 г. Тхаккар разошелся с супругой, Меерой Манек, прожив в браке всего четыре года. Она пока официально его жена, как сообщает Daily Mail, Лондонский суд удовлетворит ее ходатайство об оформлении развода только после того, как будут сняты финансовые разногласия. Жене легче отстаивать свои права, чем бывшей жене, согласился суд с доводами истицы.

«Это дело, в котором жена утверждает, что ее муж – миллиардер, – цитировал Bloomberg ведущего дело судью Филипа Мура. – Все активы в офшорах. Они записаны на крайне сложную структуру компаний, которая недавно изменилась».

«Мы теряли все состояние дважды: первый раз в Уганде, второй раз в Руанде», – рассказывал основатель компании Mara Group Ашиш Тхаккар историю своей семьи The Economic Times. Но он сумел вернуть семье благосостояние. Когда его бизнес пошел в гору, управлять им Тхаккару помогала вся родня, пишет Daily Mail.