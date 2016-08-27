Франция выслала двух подданных Марокко

Двое подданных Марокко были высланы из Франции как представляющие серьезную опасность для республики. Об этом в субботу, 27 августа, сообщает Reuters со ссылкой на заявление французского министерства внутренних дел.

Отмечается, что высланные марокканцы радикализовались – это и послужило причиной данного шага. «Учитывая серьезность угрозы от их пребывания не территории Франции, министерство внутренних дел решило выслать их немедленно», - говорится в заявлении МВД. Подробности о личностях подданных Марокко не приводятся.

Всего за август из Франции при схожих обстоятельствах были высланы шесть человек, с начала года – 15.