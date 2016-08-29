Россия запустит на Луну космический аппарат в 2019 году

Россия планирует в 2019 году отправить на Луну космический аппарат программы «Луна-Глоб». Об этом в интервью «Российской газете» заявил исполняющий обязанности гендиректора НПО имени Лавочкина Сергей Лемешевский.

"Работы идут полным ходом. Да, есть «бумажные проблемы». Но дата запуска - ноябрь-декабрь 2019 г. продиктована баллистикой. Дальше уходить с точки зрения энергетики космического аппарата не оптимально. У нас есть план-график, он согласован со всей кооперацией. И мы четко понимаем: необходимо выполнить работы в установленные сроки", - сказал он.

На данный момент уже проведены антенные и макетно-конструкторские испытания, протестированы двигатели и элементы двигательной установки. «Решена ситуация с импортозамещением. Наша главная задача - отработать технологию мягкой посадки», - уточнил Лемешевский.

Космический аппарат должен прилуниться в районе Южного полюса Луны.