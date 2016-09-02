Apple в 2017 году вернет в США часть из хранящихся за рубежом средств

Apple в 2017 г. может вернуть в США как минимум часть из хранящихся за рубежом денежных средств на фоне ссоры с Европейской комиссией (ЕК) по поводу многомиллиардной суммы, которую компания якобы недоплатила налоговым органам Ирландии. Об этом заявил главный исполнительный директор компании Тим Кук в интервью ирландской радиостанции RTE Radio 1, на нее ссылается «Интерфакс».

По данным на июль Apple располагала денежными средствами в размере $232 млрд, около $214 млрд из которых она держит за пределами США.

Ранее стало известно, что ЕК по результатам расследования пришла к выводу, что Ирландия предоставляла неоправданные налоговые льготы Apple, в результате чего страна недополучила 13 млрд евро. Теперь корпорация должна вернуть неуплаченные налоги стране за период с 2003 по 2014 гг.

Американские компании выплачивают федеральные налоги со всего объема прибыли, полученной во всех странах мира. Однако в случае денег, заработанных за рубежом, налог применяется только в момент их репатриации в США. Верхняя планка налоговой ставки на прибыль компаний в США - 35%. Таким образом, если речь идет о «нескольких миллиардах долларов» налоговых выплат, то общая сумма, переведенная Apple в США, составит не меньше $8,5 млрд.

Ранее Кук говорил, что возврат этих средств в США возможен в случае налоговой реформы, которая приведет к снижению налога на прибыль компаний. В прошлом году он сказал, что был бы рад репатриировать прибыль Apple, полученную за пределами США, но «за это придется выложить 40%». Как отмечает CNN Money, по-видимому, топ-менеджер посчитал федеральный налог и налог на уровне штата.