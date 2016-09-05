Гендиректор «Вымпелкома» Слободин находится за пределами России – Bloomberg

Член совета директоров компании «Т плюс» и генеральный директор «Вымпелкома» Михаил Слободин заявил, что находится за пределами России, сообщает Bloomberg.

Он также сказал, что не знает о расследовании, проводимом Следственным комитетом России.

Ранее в понедельник СКР сообщил, что Слободин является одним из фигурантов уголовного дела о даче взятки руководству Республики Коми бывшими и действующими менеджерами «Т плюс».

Уголовное дело расследуется в отношении бывших и действующих руководителей компании «Комплексные энергетические системы» (сейчас реорганизовано, правопреемником является «Т плюс»). По данным следствия, в 2007-2014 гг. фигуранты «передавали высшим должностным лицам Коми (проходят по делу экс-главы Коми Вячеслава Гайзера) в качестве взятки деньги и иное имущество».

Общую сумму взяток СКР оценивает более чем в 800 млн руб.