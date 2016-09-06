«Смешарики» выйдут в американский прокат

Базирующаяся в Лос-Анджелесе компания Shout! Factory приобрела права на прокат двух полнометражных мультфильмов российского сериала «Смешарики», сообщает Hollywood Reporter. В американский прокат они выйдут под именем kikoriki – калька с креольского. Американские зрители увидят фильмы «Смешарики. Легенда о золотом драконе» и «Смешарики. Начало».

«Мы любим мир Смешариков», - приводит издание слова вице-президента Shout! Factory Джордана Поли. Он оценил «нежную сатиру» и «богатую анимацию» продукта российской мультипликации.