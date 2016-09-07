Лена Кирюшина назначена digital-директором «Ведомостей»

Лена Кирюшина назначена digital-директором «Ведомостей». Кирюшина приступит к работе в конце сентября.

«Я знаю Кирюшину как профессионала и драйвового человека. Лена быстро осваивает все новое, для digital это очень важное качество, в этой сфере все быстро меняется», - сказала главный редактор издания Татьяна Лысова.

До этого Кирюшина была digital-директором телеканала «Дождь». Она работала на «Дожде» с 2009 г. Запустила и развивала платную подписку на канал, которая теперь является основным источником доходов «Дождя». Кирюшиной 29 лет.

«Для меня это новый вызов, новый продукт и новая аудитория, - объяснила Кирюшина. - Мне интересно развивать платный контент в России, и я хочу применить свой опыт в этой сфере в одном из самых уважаемых изданий страны. Я всегда любила «Ведомости» и счастлива стать частью этой команды».

Прежде издателем цифровых продуктов «Ведомостей» была Джамиля Искандярова. Она ушла из компании на прошлой неделе, у должности изменилось название.