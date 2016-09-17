Пуск ракеты-носителя «Союз МС-02» состоится не раньше октября – ТАСС

Запуск ракеты-носителя «Союз МС-02» с космодрома «Байконур» отложен из-за короткого замыкания, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в ракетно-космической отрасли. «Предварительной причиной переноса пуска стало короткое замыкание в головном обтекателе ракеты-носителя», – сказал собеседник агентства. По его словам, пуск может состояться только в октябре. При этом источник отметил, что это не повлияет на сроки запуска следующего грузового корабля «Прогресс» к МКС.

Ранее сообщалось, что Роскосмос отменил запланированный на 23 сентября пуск космического корабля «Союз МС-02» по техническим причинам. Корабль новой модификации «Союз МС» предназначен для доставки экипажей численностью до трех человек и сопутствующих грузов на МКС, а также для их возвращения на Землю.