ФАС не исключает нового дела против Apple из-за координации цен на iPhone 7

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России не исключает нового дела против Apple из-за координации цен на iPhone 7. Об этом сообщил журналистам руководитель ведомства Игорь Артемьев в кулуарах «Недели конкуренции в России».

«Конечно, мы должны собрать доказательства, конечно, мы должны доказать. Но когда у тебя уже по шестому iPhone ведет дело антимонопольный орган, зачем наступить на грабли по седьмому? Это что такое? У меня вызывают досаду такие вещи. Я абсолютно доверяю тому, что вы сказали. Если мы, конечно, увидим, на седьмом будет такая же картина, будет еще одно дело. Просто это уже отягчающее обстоятельство при начислении штрафа», - сказал он.

Ранее ТАСС проверил цены на новые iPhone 7, продажи которых стартовали в России 23 сентября. Стоимость новых смартфонов совпала в интернет-магазинах «Евросети», «Связного», «М.Видео» и «Медиа маркта».

В настоящее время ФАС уже ведет дело против Apple, которое будет рассмотрено 7 ноября. Американская компания обвиняется в координации стоимости iPhone 6 и 6s в России, что стало причиной установления одинаковых розничных цен на эти смартфоны у основных продавцов. ФАС возбудила дело против структур Apple: ООО «Эппл Рус», Apple Holding B.V., Apple Sales Ireland, Apple Operations International и Apple Inc.