Касперская: хранить трафик в рамках «пакета Яровой» мог бы единый центр обработки данных

Президент группы компаний InfoWatch Наталья Касперская считает, что для хранения трафика пользователей в рамках «пакета Яровой» целесообразнее было бы создать единый центр обработки данных (ЦОД) от лица государства, а не силами операторов. Такое мнение она высказала в интервью телеканалу «Россия 24», сообщает Прайм. Касперская пояснила, что если бы ей предстояла техническая организация процесса, она «делала бы единое хранилище и соответствующий поиск» по нему. С ее точки зрения, «это должна быть государственная задача».

Создание нескольких хранилищ, по мнению Касперской, будет более затратным и создаст дополнительные технические проблемы – «сложно извлекать информацию из разных хранилищ и ее сопоставлять». В этом случае «мы чисто физически будем хранить как минимум дважды-трижды-четырежды (сколько будет этих операторов) эту информацию и потом ее агрегировать. Это более сложная задача», - пояснила она.

В начале июля президент Владимир Путин подписал пакет антитеррористических законов, обязывающих операторов связи и интернет-компании хранить информацию об общении пользователей, аудио- и видеофайлы, а также изображения и предоставлять ее по запросу спецслужб. Глава «Ростеха» Сергей Чемезов на днях предложил «Ростелекому и операторам большой тройки (МТС, «Мегафон», «Вымпелком») совместно создавать систему ЦОДов в рамках реализации «пакета Яровой».