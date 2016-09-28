Операторы подсчитали, во сколько им обойдется компенсация межоператорских тарифов - РБК

Выплаты сотовых компаний «Ростелекому» в качестве компенсации разницы в межоператорских тарифах могут составить 7 млрд руб. в год, подсчитали в «МегаФоне». Об этом пишет РБК со ссылкой письмо гендиректора «МегаФона» Сергея Солдатенкова на имя вице-премьера Аркадия Дворковича. Также чиновнику написали вице-президент по корпоративным и правовым вопросам МТС Руслан Ибрагимов и вице-президент по взаимодействию с операторами связи и роумингу «ВымпелКома» Георгий Черный.

Сейчас междугородние и международные вызовы, а также звонки из сотовой сети, не могут напрямую поступать на сеть фиксированной связи. Они проходят через региональные зоновые сети, принадлежащие в основном «Ростелекому». Это приводит к дополнительным издержкам операторов. По итогам 2014 г. выручка «Ростелекома» от зоновой связи составляла 14,7 млрд руб. «Ростелеком» выступал за единый тариф, но сотовики были против.

В правительстве сейчас обсуждаются предложения Минкомсвязи о компенсации межоператорских тарифов «Ростелекому». Реформа позволит проводить звонки, минуя зоновый уровень. Споры идут об оценке компенсации. Минкомсвязи предлагает считать ее как разницу между размером тарифов сотовых компаний и существенных операторов, умноженную на весь трафик между этими компаниями в пределах одного региона, указывает издание. В этом случае суммарные затраты МТС, «ВымпелКома» и «МегаФона» составят в 3–3,5 млрд руб. При включении в нее международных вызовов, совокупная стоимость составит еще 3-3,5 млрд руб.

В «Ростелекоме» не комментируют письма коллег, лишь оговорились, что обоснованность расчетов надо проверять.