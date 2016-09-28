Хакерскую атаку на партию Клинтон провели из Бийска – «Интерфакс»

Серверы, с которых была произведена атака на компьютеры Демократической партии США, находились в городе Бийске Алтайского края, сообщил агентству «Интерфакс-Сибирь» источник в правоохранительных органах региона. Полученные хакерами данные о том, что в партии «затирали» других кандидатов в пользу Хиллари Клинтон еще во время праймериз, значительно осложнили ей ведение президентской кампании против Дональда Трампа.

«Житель Бийска Владимир Фоменко владеет компанией по аренде серверов. Деятельность его фирмы легальная. В частности, он занимается тем, что перекупает серверы и сдает их в аренду, в том числе иностранным арендаторам. Покупку сервера производят на анонимных условиях, оплата также производится анонимно. Один из покупателей оказался хакером, и с этих серверов были произведены кибератаки на серверы Демократической партии США», - сказал источник агентства.

По его словам, Фоменко не мог знать, для каких целей приобретаются эти серверы. В настоящее время он готов предоставить всю информацию об арендованных серверах.

«Пока неизвестно, откуда и кто именно произвел атаки. Разбирательство по данному факту в России не проводится, потому что были атакованы нероссийские организации. Наши иностранные партнеры не обращались к российским коллегам за помощью в установлении виновных в атаках», - сообщил источник.

Он отметил, что в настоящее время серверы, которые Фоменко сдавал в аренду, уже закрыты.