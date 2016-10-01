Samsung возобновила продажу Galaxy Note 7 в Южной Корее

Южнокорейский производитель электроники Samsung Electronics возобновил в субботу, 1 октября, продажу смартфона Galaxy Note 7 в Южной Корее. Об этом сообщило агентство Рёнхап со ссылкой на представителей компании.

Благодаря большому количеству принимавшихся со среды предварительных заказов в первый день уже продано 16 000 устройств. Как прогнозируют отраслевые аналитики, в будущем объем продаж составит порядка 20 000 смартфонов в день, отмечает ТАСС.

Samsung столкнулась с глобальной проблемой со своим флагманом Galaxy Note 7 после того, как через две недели после презентации модели смартфона 19 августа пользователи стали жаловаться на воспламенение аккумуляторной батареи. Компания начала отзывать новинки и на этих новостях за два дня потеряла $22 млрд.

Всего Samsung сообщила об отзыве 2,5 млн ранее проданных устройств в различных странах. В общей сложности обнаружено более 30 смартфонов с неисправностью аккумулятора.

С тех пор крупные авиакомпании и власти нескольких стран, включая Россию, призвали не использовать Galaxy Note 7 на борту самолета и не сдавать их в багаж.

Компания пообещала, что постепенно будет обменивать испорченные девайсы на новые. Тем временем пользователи, уже обменявшие смартфоны с возможными неполадками на новые, жалуются, что устройства перегреваются во время звонков, а заряд телефона заканчивается слишком быстро, отмечает «Интерфакс».