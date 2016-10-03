Microsoft инвестировал $3 млрд в развитие облачных серверов в Европе

Компания Microsoft Corp. инвестировала $3 млрд в развитие облачных технологий в Европе. За счет этих средств, в частности, за прошлый год мощность облачных серверов была увеличена в два раза.

В следующем году компания планирует открыть несколько дата-центров во Франции, чтобы обеспечить доступ европейцев к Office 365 и Microsoft Azure. Также дополнительные дата-центры будут построены в Великобритании, Нидерландах, Ирландии, Австрии и Финляндии.

На данный момент Microsoft уступает компании Amazon, которая обладает в три раза большей долей рынка в Европе и мире. По оценкам компании Gartner, мировые расходы на частные облака в текущем году составят $205,7 млрд. Доля Европы составит 21%.