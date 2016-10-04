Клименко: Проще заставить мессенджеры сотрудничать, чем расшифровывать их трафик

Советник президента России по интернету Герман Клименко считает, что расшифровка трафика интернет-мессенджеров экономически нецелесообразна. Намного проще заставить компании-разработчики сотрудничать, заявил он агентству городских новостей «Москва».

«Мне кажется, проще принудить компании (мессенджеры) сотрудничать. Если государству нужно что-то расшифровать, то я предполагаю, что с технической стороны затратная часть на этот процесс – это история, превышающая разумную стоимость, дешифровка трафика экономически нецелесообразна», – сказал Клименко.

Он подчеркнул, что если работы по расшифровке интернет-трафика и ведутся, конкурсы на эти исследования находятся в закрытой части бюджета. «Представить себе, что кто-то в здравом уме и твердой памяти будет публично рассуждать об этом, сложно, в идиотизме наш компетентный орган обвинить очень сложно. На текущий момент это примерно как штрафование за скачивание контрафактного продукта, мы это видим только в новостях, но никто нигде не видел законопроекта, никто не видел реального заказа», – отметил Клименко.

Сегодня «Коммерсантъ» написал, что компания Con Certeza, которая разрабатывает системы технических средств для обеспечения функций оперативно-розыскных мероприятий (СОРМ) на сетях операторов связи, ищет подрядчика для исследования возможности перехвата и расшифровки трафика мессенджеров - WhatsApp, Viber, Facebook Messenger, Telegram, Skype.