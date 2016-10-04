Нобелевскими лауреатами стали три физика из США

Нобелевская премия по физике присуждена за теоретические открытия в области топологических фаз материи и топологических фазовых переходов. Награду разделят Джон Майкл Костерлиц (Университет Брауна, Провиденс США), Дэвид Джеймс Таулес (Университет Вашингтона, Сиэтл) и Дункан Халдейн (Университет Принстона, Нью-Джерси, США)

Ученые впервые предложили удовлетворительное теоретическое обоснование поведения вещества в экзотическом состоянии, возникающем в сверхтонких пленках при низких температурах. Применив математический аппарат топологии, они объяснили квантовые эффекты, проявляющиеся в фазе квантового конденсата на макроуровне, и создали теорию топологической сверхпроводимости наноструктур. Суть фазового перехода Костерлица – Таулеса – в возникновении состояния связанных пар вихрь-антивихрь при некоторой критически низкой температуре.

Практическое применение открытий ученых возможно в области сверхпроводников для перспективной электроники, а также будущих квантовых компьютеров.

3 октября Нобелевская премия по физиологии была присуждена молекулярному биологу Ёсинори Осуми (родился в 1945 г. в Фукуоке, Япония) за открытие и описание механизмов деградации белков при аутофагии. 5 октября будут объявлены лауреаты-химики.

В 2016 г. размер премии – 8 млн шведских крон (около $931 000).