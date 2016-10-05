Yahoo сканировала переписку пользователей по запросу спецслужб США - Reuters

Интернет-компания Yahoo тайно сканировала миллионы аккаунтов электронной почты своих пользователей по запросу спецслужб США, сообщило агентство Reuters.

По данным информированных источников, Yahoo создала специальную программу для анализа писем всех пользователей своего почтового сервиса по ключевым словам, предоставленным NSA или ФБР, после того как получила секретную директиву. По этим данным, решение подчиниться спецслужбам приняла в 2015 г. руководитель Yahoo Марисса Майер. Именно из-за этого из компании ушел директор по информационной безопасности Yahoo Алекс Стамос (сейчас работает на аналогичной должности в Facebook), пишет Reuters.

Журналистам не удалось выяснить, получали ли другие интернет-компании аналогичные запросы, но, по мнению экспертов, это более чем вероятно. Google, Microsoft, Twitter и Facebook заявили, что не сканировали переписку пользователей по поручению какой-либо федеральной организации.

«Yahoo - законопослушная компания и соблюдает законы Соединенных Штатов», - говорится в заявлении компании. Законы США позволяют спецслужбам страны получать данные пользователей, если это, среди прочего, может помочь предотвратить террористическое нападение. Компании могут оспорить подобные приказы за закрытыми дверями в Апелляционном суде по делам о надзоре за иностранными разведками.

Эдвард Сноуден, который обнародовал информацию о программах слежки американских спецслужб за гражданами многих стран, отреагировал на статью и написал в Twitter: "Используете Yahoo? Они тайно просматривают все, что вы когда-либо написали... удалите свой аккаунт сегодня".